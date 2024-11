Los pilotos se plantan y lanzan un durísimo comunicado contra la FIA: "¡Somos adultos...!"

La F-1 sigue a vueltas con el veto a las palabras mal sonantes que le costó una sanción a Max Verstappen. La disputa sobre el castigo a los conductores que no prestan atención a sus palabras pasó a la siguiente ronda en Austin y los pilotos ya anunciaron un plan conjunto mientras el enfado del piloto de Red Bull no amaina.

En las jornadas previa al GP de Singapur, la FIA lanzaba una dura ofensiva para tratar de eliminar las palabrotas en el la Fórmula 1. Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, reveló hace días que tomarían medidas: “Debemos diferenciar nuestro deporte del rap. No somos raperos. ¿Cuántas veces por minuto dicen la palabra con ‘f’? Nosotros no somos eso”. Además, reconoció que, como expiloto, entiende la adrenalina, pero los corredores deben ser responsables y dicho y hecho. La FIA fue allá e hizo publica su primera y controvertida sanción a un piloto.

La sanción contra Verstappen colmó el vaso

Después de que el tres veces campeón del mundo utilizara la palabra “jodido” en la rueda de prensa del jueves previo a la carrera (la frase completa traducida fue: “Estaba jodido. Sabía inmediatamente que el coche "es una mierda "), se vio obligado a presentarse ante la FIA. Y, tras la primera sesión de entrenamientos libres, el organismo que rige la Fórmula 1 anunció en un comunicado que el holandés sería castigado ¡con realizar servicios comunitarios!. Una decisión que puso en alerta al resto de pilotos.

Y hace unos días la historia se repitió con Charles Leclerc, el monegasco estuvo a punto de unirse a Max Verstappen, pero le salvó su rápida reacción. Ocurrió en el GP de México. En rueda de prensa, Leclerc dijo lo siguiente: "Tuve sobreviraje, y cuando recuperé ese sobreviraje tuve sobreviraje hacia el otro lado, y luego fue como...'joder'". Rápidamente, abrió los ojos con una expresión que dejaba claro que se había dado cuenta de su error. "Perdón, oh no, no, no... no quiero unirme a Max", decía entre risas y finalmente se libró de la sanción.

Un comunicado durísimo

Los pilotos ya anunciaron que se plantarían ante la FIA y hoy la Asociación de Pilotos de Grandes Premios [GPDA] ha emitido un durísimo comunicado.

"Nuestros miembros son pilotos profesionales que compiten en la Fórmula 1, la cumbre del automovilismo internacional. Son los gladiadores y cada fin de semana de carreras ofrecen un gran espectáculo a los aficionados", afirmaron los pilotos en una declaración conjunta.

"Con respecto a las malas palabras, hay una diferencia entre las que se usan para insultar a otros y las más informales, como las que se usan para describir el mal tiempo o un objeto inanimado como un coche de Fórmula 1 o una situación de conducción.

Instamos al presidente de la FIA a que también tenga en cuenta su propio tono y lenguaje cuando hable con nuestros pilotos miembros, o incluso sobre ellos, ya sea en un foro público o de otro modo. Además, nuestros miembros son adultos y no necesitan recibir instrucciones a través de los medios de comunicación sobre cuestiones tan triviales como el uso de joyas y ropa interior", añaden en referencia a las exigencias que han tenido que soportar por parte del órgano rector del deporte automovilístico mundial.

Asimismo, también se han mostrado tajante en cuanto a los castigos y exigen saber a que destina la FIA la ingente cantidad de dinero que reciben de las escuderías. "La GPDA ha expresado en innumerables ocasiones su opinión de que las multas económicas a los pilotos no son apropiadas para nuestro deporte. Durante los últimos 3 años, hemos pedido al presidente de la FIA que comparta los detalles y la estrategia sobre cómo se asignan las multas financieras de la FIA y dónde se gastan los fondos. También hemos transmitido nuestras preocupaciones sobre la imagen negativa que las multas financieras dan al deporte. Una vez más, solicitamos al presidente de la FIA que brinde transparencia financiera y un diálogo directo y abierto con nosotros. Todas las partes interesadas (la FIA, la F1, los equipos y la GPDA) deben determinar conjuntamente cómo y dónde se gasta el dinero en beneficio de nuestro deporte. La GPDA desea colaborar de manera constructiva con todas las partes interesadas, incluido el presidente de la FIA, para promover nuestro gran deporte en beneficio de todos los que trabajan en él, lo pagan, lo ven y, de hecho, lo aman. Nosotros estamos haciendo nuestra parte", concluyen.