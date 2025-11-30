Directo
GP de Qatar 2025, en directo hoy: 23ª cita del Mundial de Fórmula 1 en Losail
Carrera al rojo vivo con 22 puntos de diferencia entre los tres primeros pilotos del campeonato. Norris puede ser campeón hoy
El Gran Premio de Qatar toma el relevo de Las Vegas para abrir el telón de la segunda de tres carreras consecutivas. Las descalificación de los McLaren puso al rojo vivo la pelea por el título, con solo 24 puntos separando a los tres líderes.
GP de Qatar 2025: 23ª cita del Mundial de Fórmula 1 en Losail, en vivo online
¿Arriesgará Norris? ¿Será conservador?
El título está a su alcance. Sale segundo por el lado sucio de la pista. ¿Arriesgará o correrá con la calculadora en la mano?
Estrategias
La más común será salir con medios, volver a poner medios en la primera parada y acabar la carrera con blandos en la segunda parada.
¿Qué tiene que hacer Piastri para llegar con opciones a la última carrera?
Como mínimo tiene que terminar por delante de Norris. Con eso llegaría a la semana que viene, última carrera del calendario, con opciones.
Las cuentas de Norris para ser campeón
Dos paradas obligatorias
Como mínimo, las estrategias en Qatar deberán tener al menos dos paradas. Está prohibido hacer un stint de más de 25 vueltas con el mismo neumático.
Parrilla de salida
A las 17:00h empezará el Gran Premio
Después de la carrera sprint disputada ayer, Norris tiene una ventaja de 22 puntos. Si acaba por delante de Piastri será campeón.
Bienvenidos a Qatar
Hoy puede haber campeón del mundo de 2025. Norris depende de él mismo. Si gana la carrera, será campeón.
✕
Accede a tu cuenta para comentar