Feijóo, ante miles de personas en Debod: "El sanchismo es corrupción"

"El sanchismo es corrupción". El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado ante miles de ciudadanos concentrados en Madrid contra el Gobierno que no puede pasar "ni un día más de abuso, de mentira, de impunidad, de corrupción, ni un día más de este Gobierno". "Porque ellos han perdido la vergüenza, pero nosotros no hemos perdido la dignidad", ha recalcado.

España, ha dicho, está "harta del desprecio, de la arrogancia, de que nos roben nuestra democracia, nuestras instituciones, hartos de todos estos". "Y decimos ya basta de que los españoles se deslomen trabajando y ellos se repartan mordidas" y "billetes de 500 euros", ha dicho, entre gritos de "presidente" por parte de los asistentes.

En la concentración celebrada en Madrid por la corrupción en el Gobierno de Pedro Sánchez, el líder del PP ha dicho que "defender España es el mayor honor que cabe a un español y por eso estamos aquí: para defender la democracia". Según los organizadores, al acto han acudido 80.000 personas, aunque Delegación del Gobierno todavía no ha facilitado sus cifras.

"Es su forma de mantenerse en el poder: es Ábalos, es Koldo, es Tito Berni, es el fiscal general condenado, es Pedro Sánchez, es la corrupción", se ha quejado el líder del PP, arropado por gritos de "Pedro Sánchez, dimisión".

"El sanchismo está en la cárcel y tiene que salir del Gobierno", ha subrayado. "No gobiernan, se protegen. Así no se puede seguir en España. ¿Hay algo más democrático que pedir elecciones?", ha añadido.

Al acto, al que Vox ha dado la espalda, han asistido, entre otros, los expresidentes Mariano Rajoy y José María Aznar y buena parte de los presidentes autonómicos del PP. Antes de intervenir, Feijóo ha estado arropado por los discursos de José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, y la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso.

Durante su intervención, el presidente del PP también ha apelado a los socios parlamentarios de Pedro Sánchez. "¿Cuánto más vais a tragar?", les ha preguntado. "Miraréis a esta etapa de vuestra historia con vergüenza", ha añadido.

A su izquierda y a su derecha, Feijóo ha pedido al socialismo "que vuelva a ser un partido decente" y ha hablado de Vox: "déjense de pinzas y no repitan los errores que cometieron hace dos años". "Yo no me voy a equivocar. Mi adversario es Pedro Sánchez", ha dicho. También se ha acordado de Sumar: "No les voy a pedir dignidad, no se le pide a los que se prestan a ser un juguete del PSOE a cambio de sus puestos. Sólo les aviso: el PSOE tiene un juguete nuevo", ha señalado, en referencia a Bildu.

"Es insólito en cualquier país normal"

Para intentar animar a la gente a manifestarse este domingo, Feijóo llamó ayer a todos los ciudadanos, "sin más siglas que la limpieza ni más logo que la honradez", a secundar la manifestación contra un Gobierno "de cloacas, prostíbulos y mordidas". El líder del PP apeló ayer a la "decencia" de Pedro Sánchez instándole a convocar elecciones, porque, hizo hincapié, quiere llegar a la Moncloa a través de las urnas. "Yo no quiero ser presidente del Gobierno de España. Lo que quiero es que me elijan los españoles en las urnas, no a través de ninguna moción, sino a través de las urnas», aseguró en Burgos rodeados de alcaldes del PP de grandes ciudades.

Según puso de manifiesto horas antes del comienzo de la protesta ciudadana, los españoles están "hartos" y "cansados", por lo que les emplazó a salir a la calle para reclamar "un Gobierno decente" y no un Ejecutivo empeñado en que nuestro país "toque fondo".

Para Feijóo, quien vaticinó que "todavía nos falta mucho para ver", son los ciudadanos quienes deben frenar a un Gobierno presidido por alguien que tiene "a todo su entorno político y personal en el banquillo o en la cárcel" (en referencia al reciente encarcelamiento de José Luis Ábalos y Koldo García, al anterior de Santos Cerdán y a las investigaciones judiciales a su esposa, Begoña Gómez, y a su hermano David Sánchez).

"Todo esto es inédito en España, es insólito en cualquier país normal", denunció en referencia a un Gobierno que ve cercado por la "corrupción institucional, económica y familiar".

"No es posible tener a todo tu equipo en la cárcel y no tener ninguna responsabilidad", afirmó en relación con Ábalos, Koldo y Cerdán, en quienes se apoyó en las primarias del partido para recuperar el liderazgo en el PSOE.