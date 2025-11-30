Girona - Real Madrid: horario y dónde ver hoy por TV y online el partido de LaLiga EA Sports

La jornada 14 de LaLiga EA Sports llega con un enfrentamiento cargado de tensión, necesidad y expectación. El Girona, hundido en la zona roja desde hace más de dos meses, busca un punto de inflexión ante el Real Madrid, un rival que llega como líder y decidido a mantener su posición privilegiada en la clasificación.

El Girona, entre la urgencia y la esperanza

Pese a su delicada situación, 18.º con apenas 11 puntos, el equipo de Míchel Sánchez parece haber encontrado un hilo de luz al que aferrarse. Ha sumado cuatro puntos en las dos últimas jornadas, un botín modesto pero suficiente para frenar la caída libre y alimentar la convicción de que salvarse aún es posible. Tras haber vencido a Alavés por 1-0 y el empate a uno ante el Betis, la situación parece bien distinta con respecto a hace unas semanas.

El otro síntoma positivo es la recuperación de efectivos: el cuerpo técnico trabaja para reincorporar a Alejandro Francés y Thomas Lemar, dos piezas relevantes en el engranaje rojiblanco. Francés lleva semanas ejercitándose a buen ritmo tras superar sus problemas físicos, y su regreso reforzaría la zaga ante un rival que acostumbra a castigar cualquier error. Lemar, por su parte, avanza en su recuperación entre la prudencia y la ilusión. Las molestias en el sóleo lo han tenido apartado de los últimos compromisos, y su regreso se considera estratégico ante la futura ausencia de Ounahi, quien se marchará con Marruecos para disputar la Copa África.

Las noticias negativas no desaparecen del todo: Portu, Juan Carlos, Van de Beek y Krapyvtsov continúan lesionados, mientras que Blind no evoluciona favorablemente de sus problemas cervicales. Una lista demasiado extensa para un equipo que necesita cada recurso disponible.

El Real Madrid, líder y con sed de continuidad

Al otro lado, el Real Madrid aterriza en Montilivi con la hoja de servicios impecable en LaLiga: 32 puntos, pese a los dos últimos tropiezos ligueros ante Rayo y Elche que espera subsanar este domingo en Montilivi, pero que no alteraron el liderato. Los blancos vienen de una semana europea con victoria tras haber vencido a Olympiacos (3-4) y un plan de preparación ajustado para conservar energías, conscientes de que pisarán uno de los estadios más exigentes para los equipos grandes en los últimos años.

Xabi Alonso, aún consolidando su libreto táctico, mantiene el objetivo claro: minimizar errores en salida de balón, controlar el ritmo y explotar la pegada. La evolución de Militao, ya en parte del entrenamiento colectivo, supone un guiño al futuro inmediato. En cambio, Huijsen y Alaba prosiguen con sus trabajos individuales, mientras Carvajal continúa su proceso de recuperación.

El choque enfrenta dos realidades opuestas: un Girona que necesita puntuar para mantener viva la llama de la permanencia y un Real Madrid que no puede permitirse el lujo de frenar su carrera por el título. Todo apunta a una noche que puede ser para unos, puede ser el comienzo de la salvación; para otros, un paso más hacia el campeonato.

Horario: ¿a qué hora se juega hoy el Girona - Real Madrid de LaLiga EA Sports?

El partido correspondiente a la jornada 14 entre Girona y Real Madrid se disputará en el Estadio de Montilivi este domingo 30 de noviembre a las 21:00 horas (hora peninsular española). El partido será arbitrado por el colegiado Cuadra Fernández.

¿Dónde ver online y TV en directo el Girona - Real Madrid?

El duelo será televisado por Movistar Plus+ a través de sus canales M+ LaLiga, M+ LaLiga 2, M+ LaLiga HDR y LaLiga TV Bar. Además, se podrá seguir toda la cobertura del encuentro incluyendo previa, alineaciones, narración en directo y las declaraciones posteriores más destacadas en LA RAZÓN.