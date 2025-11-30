GP de Qatar de F1 hoy: horarios y dónde ver online TV, a qué hora es la carrera de Fórmula 1 2025

La temporada 2025 de Fórmula 1 encara su recta final con un guion inesperado. Lo que parecía un desenlace previsible ha virado hacia un escenario inédito, lleno de emoción, incertidumbre y cálculos matemáticos al límite. La penúltima cita del calendario, el Gran Premio de Qatar, se ha convertido en el epicentro de una lucha histórica que puede definir o reavivar aún más la pugna por el campeonato mundial de pilotos.

El trazado de Lusail, inaugurado en 2021 en el calendario de Fórmula 1, se caracteriza por ser rápido, técnico y especialmente exigente con los neumáticos, una combinación explosiva en un momento en el que cada punto cuenta.

Un título a tres bandas

La lucha por el campeonato se ha convertido en un triángulo perfecto. Con apenas dos grandes premios restantes y un sprint por disputarse, tres pilotos han llegado vivos a la batalla final: el líder provisional Lando Norris y sus dos grandes perseguidores, Oscar Piastri y Max Verstappen, empatados entre sí.

El giro dramático se produjo tras la cita de Las Vegas, donde los McLaren parecían destinados a extender su dominio… hasta que la FIA descalificó a ambos monoplazas por irregularidades técnicas relativas a la altura del fondo plano. Lo que inicialmente se interpretó como un simple episodio técnico terminó por reescribir el campeonato: la diferencia, que apuntaba a ser definitiva, quedó reducida a solo 24 puntos. Ahora, cualquier error puede costar un título.

Verstappen, sin margen para el error

El neerlandés no está acostumbrado a llegar a estas alturas del año sin el título prácticamente sentenciado, pero 2025 ha sido diferente. Red Bull, aún competitivo, ha perdido la hegemonía absoluta, y Verstappen afronta en Qatar una misión casi personal: evitar que McLaren complete la que sería una de las remontadas más sonadas de la historia moderna de la Fórmula 1.

Si alguien hubiese pronosticado hace dos años que McLaren pelearía de tú a tú con Verstappen por un campeonato del mundo, pocos lo habrían creído. Pero Norris y Piastri han convertido la teoría en realidad. Ambos han firmado una campaña sobresaliente, con prestaciones constantes, una evolución técnica brillante y una ambición desbordante.

La pregunta que flota en el paddock es otra: ¿puede un equipo gestionar emocionalmente un duelo interno por un título mundial? Qatar dará las primeras pistas.

Los españoles: sentimientos opuestos

Mientras los focos se dirigen a la cabeza de la clasificación, el paddock también mira a los dos pilotos españoles por motivos muy distintos:

Fernando Alonso afronta el final de la temporada con un Aston Martin muy lejos de las expectativas iniciales. Entre la frustración y la ironía, el asturiano ha dejado entrever que está más centrado en el futuro del equipo que en los resultados presentes. Qatar se vislumbra como otro capítulo en un cierre de año complicado.

Carlos Sainz, en cambio, vive una situación opuesta: su rendimiento ha sorprendido incluso a sus detractores. Las últimas carreras han mostrado a un piloto agresivo, confiado y capaz de exprimir un coche que, sobre el papel, no debería estar tan arriba. Con su asiento para 2026 asegurado y sin presión por el título, Qatar puede ser su terreno ideal para brillar.

Horario de la carrera del GP de Qatar 2025 de F1

La carrera del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 tendrá lugar este domingo 30 de noviembre a las 17:00 horas (horario peninsular español).

Dónde ver online TV el GP de Qatar de Fórmula 1 en directo

En España, la plataforma DAZN posee los derechos exclusivos de retransmisión de la Fórmula 1. Esto significa que la carrera sprint y la clasificación se emitirán en DAZN F1, canal disponible a través de su propia plataforma e integrado en otros operadores como Movistar u Orange con acuerdos de emisión.

Asimismo, en la web de LA RAZÓN (www.larazon.es), se podrá seguir el minuto a minuto de la carrera sprint, con el resumen y las declaraciones de los pilotos.