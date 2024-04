El regalazo de Fernando Alonso a Ayuso

SE acabó el misterio. Alonso puso ayer fin a los rumores sobre su futuro dentro del mercado de pilotos para 2025 cuando por sorpresa Aston Martin, anunciaba ayer su renovación con un contrato multi anual. El comunicado se limitó, simplemente, a cinco palabras. “Estoy aquí para quedarme” (I m here to stay).

El piloto asturiano anunció la firma un contrato multianual con la escudería británica que se irá renovando año tras años y que, de momento, le mantiene en el equipo verde al manos hasta 2026. Se trata del contrato más largo de su carrera. Sin embargo, la duranción de este contrato no es algo nuevo y ya se venía rumoreando desde hace meses.

El pasado mes de febrero cuando parecía que la escudería verde solo le ofrecía un año más de contrato salía a la luz un posible giro de los de Silvertsone que aceptarían una prórroga de dos años. Según desvelaba la propia Fórmula 1 a través de uno de los periodistas de su página oficial, Lawrence Barretto, la oferta que ya está sobre la mesa incluiría un contrato más largo de lo esperado. Todo hacía indicar que lo que Aston Martin le ofrece sería hasta final de 2025. Es decir, hasta el final del periodo con esta reglamentación y que ya verían que ocurre con el cambio que se va a producir en 2026. Sin embargo, según señalan los medios oficiales del Gran Circo,no sería de un año sino de dos, hasta 2026, como finalmente ha ocurrido.

Ante los rumores Alonso no dudó en pronunciarse. "2023 fue una reivindicación y para 2024 y 2025 (año para el que todavía no tiene contrato) me veo con fuerza, ganas, energía y optimismo". Una afirmación que ilusionaba a sus aficionados que aún podrán verlo correr al menos dos temporadas pero que suponía un varapalo para muchos de sus seguidores que comenzaron a hacerse una pregunta: ¿Qué pasa con 2026?. Y es que si el piloto, tal y como afirmó, situaba en 2025 la posible fecha de su retirada, el GP de Madrid sería el primero sin la presencia del asturiano.

Un regalazo a España

Unos miedos que ayer se disiparon. Fernando Alonso ha hecho un auténtico regalazo a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso que apostado muy fuerte por traer la fórmula 1 a la capital de España. La Fórmula 1 vuelve a Madrid justo en 2026 y se quedará al menos hasta 2035. El Mundial de la mayor competición del automovilismo vuelve así a la capital española más de 40 años después y ahora ya sabemos que contará con la presencia del asturiano.

La entrada de Honda en el equipo de Reino Unido, el nuevo reglamento de la fórmula 1 y, por su puesto, poner un broche de oro a su carrera haciendo rugir su motor en el GP de España en Madrid han sido los factores claves que le han llevado a tomar esta decisión.

Alonso soñaba con pilotar en el nuevo circuito urbano de la capital y lo hará. Ayuso respira aliviada.