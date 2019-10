¿Fue Marco Pantani asesinado?

Fabio Miradossa fue el último hombre que dio cocaína a Pantani ha salido ahora con una declaraciones impactantes en la televisión italiana: : “Marco no murió por la cocaína, él fue asesinado”, ha asegurado abriendo otra vez la polémica acerca de la muerte de uno de los últimos mitos del ciclismo italiano, un corredor que cuando veía que la carretera subía, aprovechaba para dejar atrás a casi todos. Era un espectáculo y después estuvo implicado en temas de dopaje. Su final fue dramático: Quizás quienes lo mataron no querían hacerlo, pero lo hicieron. No sé por qué los jueces y la policía no han investigado más a fondo el caso. Ellos dijeron que estaba abducido por los narcóticos, pero estoy seguro que cuando lo asesinaron, porque lo hicieron, él estaba perfecto”, ha asegurado Miradossa.