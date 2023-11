De la Fuente, con contrato hasta la mitad de la Eurocopa

La temporada futbolística acaba el 30 de junio y los contratos, también. Por ejemplo, el del seleccionador, Luis de la Fuente, que termina el 30 de junio de 2024, en plena disputa de los octavos de final de la Eurocopa de Alemania. «Termino el 30 de junio, hay tiempo todavía, cuando llegue ese 30 de junio veremos cómo estamos, si me tengo que venir o me quedo allí», comenta divertido el técnico. Un dato que no afectará al desempeño normal de su trabajo, pero que resulta curioso.

De la Fuente no quiere hablar ahora de su posible renovación y tampoco las condiciones son las apropiadas. El presidente, Pedro Rocha, es interino, y se celebrarán elecciones en el primer trimestre del próximo año. «Siempre he dicho que estoy donde quiero estar, estoy feliz. Todavia no hemos terminado el trabajo, cuando llegue ese momento si ambas partes estamos contentos, bien y si no, no pasa nada, se cierra la puerta y hasta luego. Ya llegará el momento de demostar que ambas partes estamos contentos», asegura el seleccionador.

España está clasificada ya para la fase final de la Eurocopa y las dudas van más allá de lo que suceda en los partidos de la próxima semana, el jueves 16 contra Chipre en Larnaca y el domingo19 en Valladolid contra Georgia.

La única preocupación de la selección ya es ser primera de grupo. Y en la convocatoria del seleccionador entran jugadores nuevos, como Álex Remiro, el portero de la Real Sociedad, Grimaldo, el lateral izquierdo del Leverkusen, Riquelme, el jugador del Atlético de Madrid, y Aleix García, del líder de Primera, el Girona. También regresa Iñigo Martínez y desaparecen jugadores habituales como Kepa, Laporte y Balde.

Son casos diferentes. Kepa se lesionó en el calentamiento del partido contra el Braga; Laporte sufrió un accidente doméstico y la ausencia de Balde obedece sólo a cuestiones deportivas. «Balde, como otros jugadores, es uno más y les animo a que sigan trabajando en su club. Laporte tiene un problema en la planta del pie, se hizo un corte, tiene puntos y no he considerado oportuno que tuviera que venir. Hemos estimado oportuno que descansara. Si hubiera sido una final del campeonato de Europa, pero en este caso siempre priorizamos la salud de los futbolistas». explica De la Fuente. «Se cortó con algo punzante, tiene una herida. Si más», añadía el técnico, que no quiso valorar la situación política en España. «No es el foro adecuado», dice.

Al seleccionador no le gusta hablar de los jugadores ausentes –«sólo hablo de los lesionados», dice– y no hizo una excepción con Isco, que vive uno de sus mejores momentos deportivos en el Betis. «Hay veces que tengo sensación de que estoy siendo injusto. Soy injusto con los que no vienen, están preparados, rinden. Pero a la vez tengo la sensación de que estoy siendo muy justo con los que vienen porque son igual de buenos y de huenas personas. La mala suerte, como dice mi admirado Vicente del Bosque, es que tengo muchos más jugadores que los que puedo seleccionar», se limitó a contestar.

Sí habla de los debutantes en una convocatoria, como Grimaldo y Riquelme, dos futbolistas a ios que ya conoce de las selecciones inferiores. «En el Leverkusen juega diferente, con otra idea. Pero Grimaldo puede hacer muchas funciones. He tenido la suerte de tenerlo en sub19 y conozco el potencial que tiene en la función en la que queremos utilizarlo, que es de lateral izquierdo», argumenta sobre la llamada del jugador de la Bundesliga. «Es que le conozco muy bien. Lo tuve dos años en la sub’21 fantásticos, en sus clunbes ha crecido mucho y ahora está empezando a demostrar todo el potencial que tiene. He visto lo que vemos todos los técnicos, es un jugador con muchos recursos, es muy versátil, puede jugar en el carril, de extremo, de mediapunta. No somos dudosos de apostar por la gente joven. Apostamos por el talento y vamos a buscar que ese talento esté al servicio del equipo», dice de Riquelme.

Esa polivalencia del jugador del Atlético de Madrid puede permitir al seleccionador cambiar el sistema, algo a lo que no se cierra. «No soy rehén de un sistema. Lo importante es la idea, es el modelo. Somos totalmente reconocibles. Y Riquelme nos da muchas opciones», afirma.

Con esa idea España ya ha llegado a la Eurocopa, que se juega entre el 14 de junio y el 14 de julio en Alemania. Aunque entre medias termine el contrato del seleccionador.