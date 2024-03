El fútbol dice no a la tarjeta azul

Antes de la 138ª Reunión General Anual de la International Board, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, dejó muy claro que la introducción de la tarjeta azul en el fútbol profesional iba a tener que esperar. «No, no se usará ninguna tarjeta azul en el nivel de élite. Este es un tema que no existe para nosotros. La FIFA rechaza completamente las tarjetas azules. Yo no estaba al corriente de este tema, soy el presidente de FIFA y la FIFA tiene un asiento en la IFAB», decía Infantino a Sky Sports tras llegar a Glasgow para la reunión, por si alguien tenía alguna duda. «Así que no sé... Si queréis el titular, es ‘‘tarjeta roja a la tarjeta azul’’. No sé si esto tiene sentido, pero no, de ninguna manera. Tenemos que ser serios. Siempre estamos abiertos en IFAB y FIFA a buscar ideas o propuestas, y cada propuesta e idea tiene que ser tratada con respeto», añadía respecto a que en las próximas temporadas se incorporase una tarjeta azul para expulsar durante algunos minutos a un futbolista que hubiese cometido una infracción que no fuese ni tan dura para la expulsión ni tan poca cosa para una amarilla.

«También tienes que proteger el juego, su esencia y la tradición del juego. No habrá tarjetas azules». Y el anuncio del presidente de la FIFA se confirmó después de la reunión de este sábado de la International Board, que decidió no entrar en ese asunto.

Lo que sí hizo la IFAB fue aprobar la introducción de una sustitución adicional permanente por conmoción cerebral, cuya implantación dependerá de cada competición. Esta es la gran novedad de una reunión en la que se decidió además que las manos involuntarias que deriven en penaltis no sean tratadas como el resto de faltas ni tengan que significar una tarjeta roja; que la invasión del área por parte de jugadores de campo en una pena máxima solo será penalizada si tiene incidencia en la jugada y que parte del balón en estos lanzamientos debe tocar o sobrepasar el centro del punto desde donde se ejecuta.

Se va a probar en categorías inferiores la norma de que sólo el capitán pueda acercarse al colegiado en determinadas situaciones o el incremento a ocho segundos del tiempo en el que los porteros pueden sujetar el balón. Todo lo decidido tendrá efecto a partir del próximo 1 de julio del 2024. Lo de la tarjeta azul queda para un futuro lejano porque no gusta a FIFA.