Las cinco claves del enrevesado futuro de Cristiano Ronaldo

Deportes

Cristiano Ronaldo se despidió de la Eurocopa con cinco goles, que le sitúan por el momento como el máximo realizador del torneo, y sin definir su futuro. Tiene un año más de contrato con la Juventus, pero ni el club ni el propio futbolista han confirmado que ese acuerdo se vaya a cumplir. Según las distintas informaciones publicadas en Italia y en Portugal, las opciones de que el portugués siga en la Juve son mayores que las de su marcha. Pero todavía hay por delante un mes con el mercado de fichajes abierto y lo que ahora apunta en una dirección puede terminar señalando en sentido contrario. La salida de Cristiano de la Juventus podría provocar un efecto dominó que afectaría a otros clubes del continente.

Posible ampliación de contrato. Cristiano Ronaldo cobra 31 millones de euros netos por temporada, una cantidad que la Juventus tiene muy complicado asumir debido a sus problemas económicos. Las dificultades financieras han obligado al club a rediseñar la estrategia deportiva y también a replantearse su plan de negocio.El fichaje de Cristiano no ha tenido los efectos esperados ni deportiva ni económicamente. El equipo ha fracasado las tres últimas temporadas en su objetivo de ganar la Liga de Campeones y en vez de obtener una rentabilidad económica con la contratación del portugués, la Juve ha visto cómo aumentaba su deuda.

Para hacer posible la continuidad de Cristiano Ronaldo en el equipo, la cadena portuguesa TVI apuntó que el representante del jugador, Jorge Mendes, estaría negociando una ampliación del contrato por una temporada más para repartir el salario en dos años. En este sentido, Il Sole 24 ore publicó que la Juventus tiene previsto efectuar una ampliación de capital para el próximo otoño para garantizar la viabilidad económica de la entidad.

Financieramente, a Cristiano también le interesa continuar en la Juventus. Según publicó La Gazzetta dello Sport, cuando llegó a Italia, Cristiano acordó con Hacienda una bonificación sobre sus millonarios ingresos en el extranjero, lo que le permitió pagar sólo 100.000 euros en virtud de la normativa introducida en 2017 para atraer a los supercontribuyentes al país transalpino. Encontrar otro país que le ofrezca esas exenciones fiscales no es sencillo.

No hay ofertas. Otro factor que ‘ayudaría’ a que Cristiano Ronaldo continuara en la Juventus es que el club no ha recibido ninguna oferta por el portugués, según el diario Corriere dello Sport. El Real Madrid ya le cerró las puertas por boca de su presidente, Florentino Pérez, la opción de regresar al Manchester United parece que se ha desvanecido y la posibilidad de acabar en el PSG resulta ahora poco viable. El salario del portugués sería difícil de encajar en el club francés salvo que salga alguna de sus estrellas. Y más si está negociando la incorporación de Sergio Ramos. La hipotética marcha de Kylian Mbappé al Real Madrid sí abriría un panorama nuevo para Cristiano, pero, de momento, esta hipótesis no se da. La alternativa de fichar por el Sporting de Portugal parece más un deseo de su madre que una opción concreta.

Las palabras de Georgina. El pasado mes de mayo, a la pareja de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, le preguntaron en Madrid si el portugués se quedaría o se iría de la Juventus y su respuesta fue tan breve como contundente. “Se queda”, dijo Georgina, aunque no se sabe todavía si era una realidad, un deseo o una forma de meter presión al club.

El mensaje de Cristiano. Antes de empezar la Eurocopa, Cristiano Ronaldo envió un mensaje en una rueda de prensa que en Italia interpretaron como una despedida. Y más teniendo en cuenta que semanas atrás se había llevado algunos de sus coches de lujo fuera de Turín. “Lo que suceda será lo mejor”, aseguró el portugués. Varias semanas después continúa sin despejarse la incógnita y no se sabe si aquello fue una despedida o el anuncio de su continuidad.

La llegada de Allegri. Un factor que podría empujar a Cristiano Ronaldo a continuar en la Juventus es el fichaje del entrenador Massimiliano Allegri, el artífice de muchos de los éxitos deportivos recientes de la Vecchia Signora. Cristiano Ronaldo fue a Turín para hacer ganar la Liga de Campeones a la Juventus y no lo ha logrado. La presencia de Allegri en el banquillo podría hacerle pensar que esa opción es más factible. Faltaría saber si Allegri cuenta con Cristiano en su nuevo proyecto.