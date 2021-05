Cristiano Ronaldo se lleva sus coches de lujo de Turín

El futuro de Cristiano Ronaldo continúa siendo una incógnita. Tiene un año más de contrato con la Juventus, pero los rumores que hablan de su salida del club turinés cada vez son más insistentes. Hasta la propia madre del futbolista ha dicho que su futuro está lejos de la Juventus, que este próximo fin de semana se jugará su clasificación para la próxima Liga de Campeones.

“La próxima temporada jugará en Alvalade. Le convenceré para que vuelva”, dijo Dolores Aveiro mientras celebraba el título de Liga del Sporting de Portugal, club en el que se formó Cristiano Ronaldo y en el que se dice que podría estar el futuro del delantero.

Este deseo de la madre entra en conflicto con los intereses económicos de su hijo, quien no tendría fácil encontrar en el mercado un club dispuesto a pagarle los 31 millones de euros netos que percibe por temporada. Además, hay otra cuestión que hace que la estancia de Cristiano Ronaldo en Italia sea muy beneficiosa financieramente para él. Según La Gazzetta dello Sport, cuando llegó a Italia, Cristiano acordó con Hacienda una bonificación sobre sus millonarios ingresos en el extranjero, lo que le permitió pagar sólo 100.000 euros en virtud de la normativa introducida en 2017 para atraer a los supercontribuyentes al país transalpino. Encontrar otro país que le ofrezca esas exenciones fiscales no es sencillo.

Pero pese a ello, los rumores que hablan de la marcha de Cristiano Ronaldo no paran de crecer. La última noticia que alimenta esa sensación la publicó la web Per Sempre Calcio, que difundió un vídeo en el que se ve a los operarios de una empresa de transporte meter algunos de los carísimos y lujosos coches de Cristiano Ronaldo en un camión. Según Per Sempre Calcio fueron siete los vehículos de Cristiano Ronaldo que la empresa Rodo Cargo, con sede en Lisboa, transportó fuera de Turín. Apasionado de los coches, Cristiano Ronaldo posee una colección de vehículos de lujo cuyo valor supera los 19 millones de euros.