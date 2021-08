Cristiano Ronaldo declara su amor al Manchester United y hace una promesa a la afición

Deportes

Cristiano Ronaldo ya es oficialmente nuevo jugador del Manchester United, club en el que ya militó entre 2003 y 2009 y que abonará por el portugués 15 millones de euros, “pagaderos en cinco ejercicios”, según informó la entidad italiana en un comunicado. Cristiano ha firmado un contrato de dos años con el United, con opción a otro más.

Poco después de anunciarse su traspaso a los Diablos Rojos, Cristiano Ronaldo publicó un mensaje en sus redes sociales en el que expresó su felicidad por volver a la que fue su casa. Una verdadera declaración de amor al United, en la que quiso acordarse de Sir Alex Ferguson y que aprovechó para hacer una promesa a la afición de su nuevo equipo: “La historia se ha escrito en el pasado y se escribirá de nuevo. Tenéis mi palabra”.

“Todos los que me conocen, saben de mi interminable amor por el Manchester United. Los años que pasé en este club fueron absolutamente increíbles”, escribió Cristiano, para quien su vuelta al club “es como un sueño hecho realidad”. “¡Estoy aquí! ¡Estoy de vuelta donde debo estar! Sir Alex, esto es para usted”, añadió el portugués.

Este es el mensaje íntegro publicado por Cristiano Ronaldo en sus redes sociales:

“Todos los que me conocen, saben de mi interminable amor por el Manchester United. Los años que pasé en este club fueron absolutamente increíbles y la trayectoria que hemos hecho juntos está escrita con letras de oro en la historia de esta gran y sorprendente institución.

No puedo ni empezar a explicar mis sentimientos en este momento, al ver que mi regreso a Old Trafford se anuncia en todo el mundo. Es como un sueño hecho realidad, después de todas las veces que he vuelto a jugar contra el Man. United, e incluso como rival, haber sentido siempre tanto amor y respeto por parte de los seguidores en las gradas. Esto es absolutamente el material del que están hechos los sueños.

Mi primera Liga nacional, mi primera Copa, mi primera llamada a la selección portuguesa, mi primera Liga de Campeones, mi primera Bota de Oro y mi primer Balón de Oro, todos ellos nacieron de esta conexión especial entre los Diablos Rojos y yo. La historia se ha escrito en el pasado y se escribirá de nuevo. Tenéis mi palabra.

¡Estoy aquí!

¡Estoy de vuelta donde debo estar!

¡Hagamos que suceda una vez más!

PS - Sir Alex, esto es para usted...”