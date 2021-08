Deportes

Mbappé no llega al Real Madrid, Griezmann sí vuelve al Atlético

Ningún delantero francés llegará a la capital de España para jugar en alguno de los dos equipos de Madrid. El bombazo que no fue lo de Mbappé, tampoco lo fue, finalmente, el del regreso Antoine al Atlético de Madrid después de dos temporadas en las que no ha conseguido ser feliz ni importante en el Barcelona.

Para el Madrid el mercado de fichajes de 2022 acaba de empezar. Y la principal estrella para esa ventana ya es Kylian Mbappé, que terminará esta temporada en el PSG, junto a Messi y Neymar, pese a que él quería marcharse al Real Madrid y pese a que el club blanco forzó la máquina hasta el último segundo para hacerse con sus servicios ya. Puso 200 millones y nada. No pudo ser porque el PSG no sintió la tentación del dinero, pese a que la oferta blanca tenía pinta de irrechazable para todos los clubes del planeta. Para todos, menos para los franceses, que con el dinero de Qatar no tienen ninguna necesidad de vender y sólo persiguen ganar la Champions esta temporada mientras lucen el ataque más poderoso que pueda imaginarse.

Ni los 200 millones que puso Florentino Pérez sobre la mesa hicieron que en el país árabe y en Francia diesen alguna vuelta más al traspaso de su estrella. Nada. Se lo quedan este año con el objetivo de ganar todos los títulos que estén en juego (pues otra cosa sería una decepción por las expectativas creadas), pero también con la idea de convencerle para una renovación. Mbappé se ha mantenido firme frente a todas las ofertas y si continúa así, en enero podrá decidir jugar en el Real Madrid, cumplir su deseo, que tan cerca ha estado este verano, pero que al final, en el último segundo, ha sido imposible. Según la prensa francesa el último intento del PSG de convencer al futbolista sucedió ayer mismo: cuarenta y cinco millones al año le ofrecían para quedarse hasta 2024.

Mientras, Griezmann acabó en el Atlético en una operación que se resolvió en la prórroga, pasadas ya las 12 de la noche del martes. Fue una noche de locos, que tuvo final feliz para el nuevo jugador rojiblanco. Los azulgrana le dejan marchar para hacer sitio a De Jong, el tercer delantero del Sevilla que no contaba para Julen Lopetegui. Todo dependía de que Saúl se fuera al Chelsea, pero esta operación no se hizo hasta el último segundo, sin embargo, según LaLiga, se hizo a tiempo y los papeles de Griezmann y de De Jong llegaron a tiempo. Uno para el Atlético, el otro para el Barcelona.

Una operación más que discutible porque sirve para reforzar al Atlético en forma de regalo desde el Barcelona, como la de Luis Suárez el curso pasado. Pese a que todos estaban de acuerdo en la cesión con una opción de compra de alrededor de 40 millones de euros, una ganga teniendo en cuenta que el Barcelona pagó el triple y el francés sigue siendo un futbolista en plenitud.

Ahora Simeone lo va a aprovechar al máximo. Está feliz el argentino. A última hora tiene al delantero francés, que siempre ha querido