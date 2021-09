Deportes

Radamel Falcao García (Santa Marta, Colombia, 35 años) va a cerrar el círculo de su carrera deportiva con una franja roja cruzando su pecho. Su primera camiseta fue la de River Plate y la última, por ahora, va a ser la del Rayo Vallecano, equipo que ayer mismo confirmó su llegada tras quedar libre en el Galatasaray. Su aterrizaje ha hecho enloquecer al barrio, porque no todos los días se muda allí uno de los mejores goleadores de los últimos diez años. Es evidente que su físico y su nivel no son los de sus mejores tiempos, pero la ilusión es enorme y hay cosas que no entienden de edad: si se encuentra un balón en el área que nadie dude de que lo va a mandar a la red.

El «Tigre» es eso, un felino que cuando huele el gol no suele perdonar. Representado por Jorge Mendes, llegó a Europa desde Argentina vía Oporto, como su compatriota James Rodríguez. De Portugal pasó al Atlético para firmar dos de las mejores temporadas de su vida. Anotó 70 goles en 91 partidos vestido de rojiblanco y ganó tres títulos con muchísimo protagonismo. La Liga Europa la levantó en 2012 marcando dos goles en la primera media hora al Athletic de Bilbao, donde jugaba Andoni Iraola, el que ahora va a ser su entrenador. Al comienzo del curso siguiente hizo un «hat trick» al Chelsea en la final de la Supercopa de Europa y ese mismo curso 2012-13 ganó la Copa del Rey ante el Real Madrid en el Bernabéu. Por las cosas de los intereses de la gran agencia de representación que lo llevaba emigró al Mónaco y se preparaba para ser una de las estrellas del Mundial de Brasil 2014 cuando, en un partido de la Copa de Francia ante el Chasselay, de tercera división, una entrada de un rival le provocó la rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda. Era enero y lo intentó todo para llegar a tiempo a la convocatoria de Pekerman, pero finalmente tuvo que rendirse.

Para jugar un Mundial tuvo que esperar cuatro años, en los que llegó a la Premier League, pero ni en el United ni en el Chelsea pudo alcanzar el nivel que había mostrado en el Atlético y en el Mónaco, a donde volvió en 2017 para ganar la Ligue1 con una plantilla en la que estaba un tal Kylian Mbappé. En la Copa del Mundo de Rusia fue titular en los cuatro partidos de Colombia y marcó el primer penalti de la tanda ante Inglaterra en octavos de final.

Radamel Falcao García, al que su padre le puso como nombre el apellido del mítico futbolista brasileño, es padre de tres niñas y un niño con Lorelai Tarón, una cantante argentina que conoció en una iglesia evangélica de Buenos Aires. «Comenzamos la décima mudanza», decía ella estos días en Instagram al empezar los preparativos para dejar Estambul y poner rumbo a una de sus ciudades favoritas. El delantero quedó enamorado de sus dos años viviendo en Madrid y una de las veces que se concentró en la capital de España con la selección colombiana, fletó un autobús para invitar a toda la plantilla al restaurante Ten con Ten, uno de sus preferidos. Hace unos años se puso en manos de un nutricionista personal para bajar al mínimo su índice de grasa corporal y alargar su carrera. Ha marcado 213 goles en sus 330 partidos en Europa y, aunque no es el de antes, el «Tigre» quiere volver a rugir en Vallecas.

«¡Hola, rayistas! No veo la hora de vernos en Vallecas»

El Rayo Vallecano hizo oficial ayer la llegada de Falcao, ya que al ser un futbolista libre se puede inscribir en la Liga aunque el plazo de fichajes esté cerrado. El colombiano rescindió su contrato con el Galatasaray a cambio de no pagarlo, ya que el club turco se encuentra en unos graves problemas económicos. Una vez anunciado por parte del Rayo el fichaje, Falcao mandó un mensaje a su nueva hinchada desde la concentración de la selección colombiana, con la que está disputando la fase de clasificación para el Mundial de Qatar.

«Hola rayistas, soy Radamel Falcao y estoy muy feliz de convertirme en jugador del Rayo. No veo la hora de vernos en Vallecas», decía en sus redes sociales. Entró en el minuto 88 del empate con Bolivia del pasado jueves. Esta noche los cafeteros se enfrentan a Paraguay y el jueves reciben a Chile. El sábado 11 llegará a Madrid.