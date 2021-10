Pochettino desvela el problema de Sergio Ramos en el PSG

Deportes

Es una temporada dura para Pochettino en el PSG porque está condenado a tener éxito o fracasar. Eso añade presión a su trabajo y además, tiene que manejar una plantilla llena de buenos futbolistas en la que tiene que hacer muchos descartes para los partidos. Eso va a crear problemas. Y luego está el problema central del equipo y del club ahora: la ausencia de Sergio Ramos.

Pese a que se había asegurado que volvía pronto, Pochettino ha lanzado un jarro de agua fría en la conferencia de prensa antes del encuentro de este fin de semana: “Está trabajando y hay una evolución diaria. Pero hoy no podemos dar una fecha precisa para su regreso”, ha asegurado el entrenador, que sigue esperando a uno de los grandes fichajes del mercado de verano.

Sergio Ramos, según el entrenador argentino tiene el problema de la lesión, pero se enfrenta a otro más: “Como todos los jugadores lesionados, no tiene el mismo horario de entrenamiento que los demás”, decía el argentino. Y eso no le ayuda: “Está claro que no es fácil para él integrarse en el equipo sin poder participar en los entrenamientos y los partidos”. Es decir, que una vez que tenga el alta médica, va a necesitar lo que Mourinho llamaba el alta competitiva y además, minutos para poder integrarse: “Pero fue capitán del Real Madrid, no habrá ningún problema, en cuanto pueda estar en el grupo, se integrará rápidamente”, decia esperanzado el entrenador.

Pochettino, además, tiene un lío en la portería, con dos porteros muy buenos: “Tenemos dos números uno en la portería. No hay jerarquía. Pero sólo puede jugar uno. Es posible, en estas condiciones, que uno juegue más que el otro. En cuanto a la decisión, la comunico como al resto del equipo, se puede hacer el día antes o el día del partido”

En Francia se preguntan también si hay un problema con Neymar, que no está resultando tan efectivo en ataque como en otras temporadas. Como si defender le impidiese desplegarse arriba: “No sé si es un nuevo papel el que tiene ahora, pero es una nueva temporada con nuevas circunstancias a las que hay que adaptarse. Como todos los jugadores de ataque, por supuesto que necesita marcar. Pero estoy muy contento con su participación y el equilibrio que aporta al equipo”, ha dicho Pochettinno.

Lo mismo sucede con la posición de Verratti en el centro del campo:”Está claro que las circunstancias cambiaron desde que llegamos a ahora. La evolución del juego de Marco, cuando jugó ante el City, fue clave, porque es un jugador que aporta mucho para sacar el balón con limpieza. Él tiene esa capacidad de eliminar la presión del contrario. Es un jugador que sabe adaptarse a cualquier posición del centro del campo y es en la posición en la que me gustaría verle más y beneficiarse de sus cualidades”.

La prensa parisina cree que el esfuerzo de Champions contra el City puede pagarlo contra el Rennes: “Repito, de martes a domingo hay cinco días para recuperar, es suficiente. Todos los que jugaron contra el City están bien. Todo el mundo puede jugar. No será un problema físico si hay cambios, será táctico”.