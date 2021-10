Sergio Ramos sigue sin aparecer: qué hay detrás del silencio intencionado del PSG

Deportes

Otra semana más sin Sergio Ramos. El futbolista español sigue aislado del grupo, en el club no se dan pista alguna sobre la evolución de su estado de forma y no entrará en la lista para enfrentarse este domingo al Rennes. Continúa la mala racha para el central, que casi tres meses después de dejar el Real Madrid para firmar por el PSG aún no ha debutado.

En el entrenamiento matutino de ayer no faltó nadie más. Messi y Verrati entrenaron con normalidad tras el esfuerzo realizado frente al City e incluso, Juan Bernat, entrena con el resto del grupo después de un año apartado por lesión. El PSG juega el domingo y después, sus internacionales se irán con sus elecciones con sus selecciones tal y como anunciaba ayer el PSG en su perfil de Twitter. Neymar, Marquinhos, Messi, Di María, Paredes y Keylor Navas no llegarán a tiempo para jugar contra el Angers el 15 de octubre. Y mientras tanto, Ramos sigue desaparecido.

¡VAMOS, KEYLOR! 👏@NavasKeylor fue convocado a la @fedefutbolcrc 🇨🇷 para jugar los partidos frente a Honduras 🇭🇳, El Salvador 🇸🇻 y Estados Unidos 🇺🇸 por las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 🇶🇦#VamosParis 🔴🔵 https://t.co/GTqzPyAjov — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) October 1, 2021

En la capital parisina empiezan a tener dudas de la rentabilidad que puede suponer un jugador del que aún no hay plazos para su regreso, la afición comienza a impacientarse y desde la prensa no cesan los rumores sobre posibles sustitutos.

Un silencio intencionado

¿Qué oculta el PSG? desde París prefieren no hablar sobre el ex madridista y restringir los detalles al mínimo. Una estrategia perfectamente premeditada por dos razones: no dar alas a los críticos y no ofrecer información sensible que pueda devaluar al jugador de cara a un posible trueque o traspaso en la próxima ventana de enero.

Ramos sufrió inicialmente unas molestias musculares a finales de julio que le apartaron de los terrenos de juego durante toda la pretemporada y durante el tramo inicial del curso. En un principio, el PSG informó que su vuelta iba a producirse después del parón internacional de septiembre. Sin embargo, una nueva lesión, esta vez en la pantorrilla, le volvió a colocar en el dique seco.

Desde entonces, el PSG ha emitido una decena de partes médicos diferentes. En todos ellos se habla de Sergio Ramos. Y en todos ellos se evita dar una fecha concreta sobre su regreso y demasiadas explicaciones sobre su estado de forma. El gemelo le sigue dando problemas y en este periodo, como confirmó el club galo, se produjo una recaída justo cuando estaba a punto de volver. Un nuevo contratiempo en la rodilla que evidencia un año catastrófico para Sergio Ramos.

“Sergio Ramos continúa su preparación individual en el campo”, son las palabras que el PSG repite como un mantra de manera exacta en los tres últimos partes médicos. No se aporta ningún dato de avance en su recuperación y no se sabe cuándo podrá volver a jugar. Pero los datos filtrados por los medios galos hace apenas tres días empeoran aún más la situación de Ramos.

“Puede romperse definitivamente”

El central ya no soporta el sinfín de especulaciones sobre su estado de forma que le llegan desde España y París y quiere forzar su debut. Sin embargo, a pesar de sus reiteradas peticiones al club, los servicios médicos del PSG se muestran inflexibles y desaconsejan forzar a Ramos. El motivo: el serio riesgo de una recaída importante. El sevillano sufre problemas en el sóleo de su pierna izquierda y no consigue superarlos con el paso de las semanas.

Esta lesión está siendo una pesadilla para Ramos. En el momento que intenta forzar un poco más en los entrenamientos, se le inflama con el consiguiente retroceso en el proceso de reincorporación a la dinámica grupal de Pochettino y los médicos advierten: “Puede romperse definitivamente”.

Desde el PSG le piden paciencia y sobre todo silencio. Los que hace unas semanas disparaban contra el Real Madrid y le acusaban de no haber sido sinceros sobre el estado físico de Ramos en el momento de su traspaso, parecen seguir la misma estrategia. Silencio y desaparición absoluta de su redes sociales: un vídeo publicado en el canal de youtube del club parisino a mediados de agosto y en el que entrena en solitario, es lo último que hemos visto de él. Todo vale para no debilitar la imagen del camero de cara a una salida del jugador en enero que los últimos rumores colocan en Sevilla.

Y es que, tal y como adelantaba SportMediaset, el club que preside Nasser Al-Khelaïfi piensa en Jules Koundé, del Sevilla, como el hombre idóneo para reforzar el centro de su defensa. El fichaje de Koundé, de 22 años y ya internacional absoluto con Francia, no sería nada sencillo, ni barato. Tiene contrato hasta 2024 y su cláusula de rescisión es de 90 millones de euros. Para abaratar su precio, el club galo pretende incluir a Sergio Ramos en la operación, una opción que nos disgustaría del todo a Monchi ni tampoco al entorno del central.

Hoy, se espera un nuevo parte médico pero todo indica que no habrá novedades sobre Ramos.