El PSG cae ante el Rennes (2-0): drama total del tridente Mbappé, Neymar y Messi

Tiene mucho trabajo por delante esta temporada Mauricio Pochettino en el PSG, que este domingo ha sido derrotado con muchísima claridad por el Rennes (2-0), con goles de Laborde y Tait. Y eso que los parisinos pusieron sobre el campo a su tridente galáctico, con Mbappé, Neymar y Messi. Pero ni cosquillas le hicieron a un rival que fue mejor en casi todos los momentos, tuvo más puntería y no sufrió demasiado en la segunda parte cuando el París buscaba la remontada.

No juega bien el equipo de Pochettino a pesar de todas las estrellas que ha contratado. Su solución con dos goles por debajo en el marcador fue meter balones al área y ver si Icardi podía cazar uno. Esa es toda la propuesta futbolística ahora mismo del PSG, que no encuentra su identidad entre tanta figura.

El Rennes lo derrotó con un gol en el último minuto de la primera mitad y otro nada más volver del descanso. En dos minutos se merendó al PSG con un juego directo y físico que fue demasiado para la defensa parisina.

El único que se rebeló ante lo que estaba sucediendo fue Mbappé, que tiró de casta y de rabia para intentar encontrar un gol que acortara diferencias. Decidió que iba a finalizar todas las jugadas y buscaba la aventura en solitario en cuanto tenía oportunidad. Se le notaba enfadado, como si no le gustara lo que estaba viendo sobre el terreno de juego. Y es que lo que proponían él y sus compañeros fue muy poco en lo que finalmente ha sido la primera derrota de la temporada para el gran favorito a todo.

Sí acabó marcando Mbappé en una jugada en la que hizo un gran desmarque en profundidad, le ganó la carrera y el duelo físico al defensa y remató cruzado.. Un gran gol que no sirvió porque en el arranque de la acción el francés estaba en fuera de juego. El VAR entró en acción e hizo justicia.

La cara de cabreo de Neymar

Nada le salía a Pochettino que decidió hacer un triple cambio en busca, precisamente, de intentar que algo cambiara. Entraron Ander Herrera, Wijnaldum e Icardi, sustituyendo a Gueye, Verratti y... Neymar, que se acercó a la banda antes de que su número apareciera en el cartel electrónico. Su cara lo decía todo y era una mezcla de incredulidad y enfado. No estaba precisamente contento por ser el elegido de los tres delanteros para dejar el partido en busca de la remontada.

Messi no aparece

Muy poco de Messi se vio durante el partido. El argentino no es, por ahora, el mismo del Barcelona, y no sólo por haber cambiado el 10 por el 30 en la camiseta. Su ocasión más peligrosa fue un lanzamiento de falta directa en la frontal del área, ya en la segunda parte, que se marchó por poco a la derecha de la escuadra del Gomis, el portero rival.

No acaba de ser influyente del todo en el juego del PSG, que todavía sigue esperando a Sergio Ramos, incapaz de recuperarse de su lesión. Todavía no ha debutado el sevillano y por lo visto este domingo falta le haría su participación en defensa, porque el Rennes hizo lo que quiso en el área rival y estuvo cerca de marcar el tercero con un posible penalti de Achraf. De hecho lo pitó el colegiado, aunque el VAR le echó una mano y pudo ver que el ex del Real Madrid había tocado la pelota y no al rival.