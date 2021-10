El descaro de la “guardería” de Luis Enrique: Gavi, Yeremy Pino, Bryan Gil...

Deportes

Lo de Gavi con la selección tenía un punto de oportunidad, pero también de «marrón». No se sabe si, como Luis Enrique, el joven barcelonista lee o escucha lo que se escribe o se dice de él, pero ha sido mucho. Con apenas 275 minutos disputados en LaLiga y 88 en la Champions, fue seleccionado para la Final Four de la Liga de las Naciones. Y eso es raro. Pues Luis Enrique dobló su apuesta poniéndolo además de titular. Internacional sub 15, sub 16, sub 18... Y de ahí a la absoluta. El entrenador asturiano lo convirtió en el futbolista más joven, de una historia más que centenaria, en vestir la Roja con los mayores. Tiene 17 años y 62 días, no puede conducir ni votar, pero sí jugar con un equipo que tiene una estrella de campeona del mundo en el pecho. Eso puede intimidar a cualquiera, pero no lo hizo con Gavi. «Ya lo habéis visto. Para él, está jugando como en el patio de su casa. Es un gusto ver a un jugador con esta calidad y personalidad, no es importante el día que debute, lo importante es que es el futuro de la selección, junto con otros», dijo después el seleccionador en TVE.

El medio del Barcelona se mostró descarado y participativo al lado de Busquets y con Koke en el otro interior, el izquierdo. Dos veteranos junto al novato, que pidió la pelota, rompió líneas, se asoció y defendió, pues su trabajo corriendo para atrás también fue notable para tapar las llegadas de rivales como Insigne, que aparecían desde la segunda línea. Gavi cometió más faltas de las que recibió, síntoma de la intensidad que puso. Ya le pasó en su estreno en la Champions con el Barça el complicado día del Bayern Múnich, al hacer él solo más faltas (4) en 32 minutos que el resto del equipo (3) en los 58 anteriores. Esa rebeldía es la que gusta a Luis Enrique.

No fue el único debutante, porque cuando Ferran Torres tuvo problemas, quien entró en su lugar fue Yeremy Pino, con apenas 18 años (19 el 20 de octubre). El futbolista del Villarreal tampoco mostró complejos ante una cita así y dos de sus centros, a Oyarzabal y Marcos Alonso, no terminaron en gol de milagro. Encaró sin miedo e igualmente no se cortó en una tángana con el italiano Chiellini.

Se ha salido con la suya Luis Enrique, que ya había demostrado que no mira la edad para llamar a los jugadores. A Ansu Fati lo hizo debutar con 17 años y 308 días. Ante Italia también salió Bryan Gil, con sólo 20.