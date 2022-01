Linchamiento contra el DJ de la polémica fiesta de Messi tras su positivo en Covid: ¡Asesino!

El PSG confirmó que Leo Messi tiene coronavirus y la noticia dio la vuelta al mundo. ¿Dónde se contagió? ¿Cómo?... y las fotos y videos de sus fiestas en vacaciones corrieron como la pólvora. En redes sociales no tardaron en elegir a un cabeza de turco y hubo graves acusaciones para Fer Palacio, reconocido DJ que compartió una fiesta con el futbolista argentino.

Fer Palacio concurrió a los Coscu Army Awards, un evento realizado por el streamer Martín Pérez Disalvo. Allí se entregaron premios a lo más destacado de Twitch en 2021, pero tras el evento Coscu confirmó que hubo algunos casos positivos de coronavirus.

El DJ Fer Palacio debía aislarse por ser contacto estrecho pero para la fiesta de Navidad se lo vio junto a Leo Messi por lo que en redes sociales se acordaron rápidamente de él. Esto, unido a una foto que se hizo con el futbolista argentino, ha hecho que las redes señalen a Palacio. Pero él mismo explicó en una story en instagram lo ocurrido. “Me acabo de levantar y me mandaron un montón de mensajes, soy tendencia en Twitter porque Messi dio positivo de Covid y lo relacionan con que yo lo contagié. Me han llegado a poner ‘asesino’ por mensajes, mucha mala onda. Yo ayer me hice un estudio porque tengo que viajar a Uruguay y no tengo Covid”, explicó. A continuación compartió el resultado de un test PCR, en el que dio negativo.

No contagie a Messi pic.twitter.com/miSTUmxHqg — Fer Palacio (@ferpalaci0) January 2, 2022

Fer Palacio estuvo con Leo en Rosario en la noche del 26 de diciembre, en la misma fiesta en la que participaron Los Palmeras. El DJ fue invitado por Messi y su familia para poner música en la fiesta privada que organizaron en Rosario. Tras la fiesta, Palacio logró uno de sus sueños, poder sacarse una foto con el rosarino. “Hice bailar al más grande. Gracias a todo la familia Messi por la invitación”, expresó el DJ en su cuenta de Twitter.

Messi: valió cada maldito segundo pic.twitter.com/PzJ9WBF5IB — Messismo (@Messismo10) January 2, 2022

Lo cierto es, que en esa famosa fiesta pudimos ver al astro argentino bailando, saltando y abrazando a su mujer y a sus amigos sin ningún tipo de precaución. No hubo mascarillas, ni distancias de seguridad, algo que no ha sentado nada bien el el PSG.

Solo unos segundos de Lionel Messi disfrutando de sus vacaciones y se te reinicia la vida 🌞🏖️ 🕺



(via jorge.barreto.969/Instagram) pic.twitter.com/x8usnHneP9 — Fuera de Juego (@ESPN_FDJ) December 30, 2021

Con la llegada del 2022, Leo había publicado un mensaje haciendo un balance de su 2021, en el que además dejó una frase que fue noticia en todo el mundo: “Solo puedo dar gracias por todo lo que me tocó vivir en este 2021. Más aún cuando mucha gente la pasó realmente mal por culpa del virus este de mierda que nunca se termina”. Ya tenía el virus y se habría contagiado en la fiesta.