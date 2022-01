Alavés - Barcelona, en directo: vuelve Luuk de Jong

«Necesitamos una victoria para recuperar la confianza», dice Xavi ante el partido de Liga contra el Alavés. El Barça viene de unos días más complicados todavía de los habituales: perdió en semifinales de la Supercopa y fue eliminado de Copa y las dudas sobre el futuro a corto plazo del equipo continúan. No despega con el nuevo proyecto, en el que nadie pone en duda a los jóvenes (Pedri, Gavi, Nico...), adolescentes que están dando la cara, pero sí se señala a los más veteranos.

Se trata de leyendas del club que lo han ganado todo y en los que se centran las miradas en los malos momentos. Después de la derrota en el último Clásico se montó en redes sociales una campaña #BusquetsAlBanquillo. Pero Xavi lo defiende: «Es imprescindible en nuestro esquema». Nadie entiende el puesto de mediocentro como él, pero cuando el equipo no está junto y no presiona bien sufre. Jordi Alba fue el más criticado después de la derrota en San Mamés, superado por Nico Williams atrás y sin la capacidad ofensiva de otras veces. Su caso es muy particular, porque desde hace muchos años no tiene relevo. Es él o él como lateral izquierdo. También cuesta la sustitución de Piqué, que ante el Athletic despejó infinidad de balones, pero en el 2-2 salió en la foto al no acertar a mandar lejos la pelota. Terminó el partido en el campo y cojeando. «Son los primeros que sufren. Son de la casa y quieren al Barça», da la cara Xavi por los que no hace tanto fueron sus compañeros, a los que se une Sergi Roberto, lesionado desde hace tiempo. Los tres serán titulares ante el Alavés.

En medio de tantas dudas, son los veteranos los que deben tirar del carro, no dejar la responsabilidad a los chavales. También es verdad que al equipo le faltan futbolistas desequilibrantes arriba. El que tiene, Dembélé, no va a volver a jugar si no renueva. Sí vuelve Luuk de Jong, que ha marcado en sus tres últimos partidos.

Alavés: Pacheco, Javi López, Lejeune, Laguardia, Martín, Escalante, Tomás Pina, Pere Pons, Jason, Rioja y Joselu.

Barcelona: Ter Stegen, Dest, Piqué, Araujo, Jordi Alba, Busquets, Frenkie de Jong, Pedri, Abde, Ferran Torres y Luuk de Jong.