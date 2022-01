Zidane y el PSG ya tienen relevo para Leonardo

La llegada de Zinedine Zidane al banquillo del PSG en cuanto acabe esta temporada, con Mauricio Pochettino permanentemente cuestionado, es un secreto a voces en París. Su gran objetivo era sustituir a Didier Deschamps en la selección francesa después del Mundial de Catar 2022 pero la oferta del PSG le hizo cambiar de planes.

Sin embargo, desde que comenzaron las negociaciones, los medios parisinos e italiano sacaron a la luz el órdago que el ex técnico del Real Madrid habría puesto encima de la mesa de Nasser al-khelaïfi. Según adelantaba ‘footmercato.net’ el pasado mes de diciembre, Zidane diría que sí al Paris Saint-Germain siempre y cuando se despidiera a Leonardo, el actual director deportivo del conjunto, con el que es sabido que no mantiene buenas relaciones. La razón se centraría, según el citado medio, en que el brasileño tiene un gran poder deportivo en el club y a Zidane no le gustaría compartir con nadie. Al exjugador de la Juventus, de hecho, le gustaría tener las manos libres sobre toda el área deportiva y convivir con Leonardo desde este punto de vista sería difícil. Es más, Zidane, de asumir el banquillo, querría tener control total en el área deportiva del PSG.

Leonardo, muy cuestionado en París

Pero aún hay más. El brasileño está siendo muy cuestionado esta temporada por el club, por los aficionados y por los medios. Según el periodista francés Romain Molina, nadie lo quiere: “El PSG está agotado. Es un defecto interno del club. Todas las personas se apartan cuando ven a Nasser (el CEO, árabe). Y Leonardo es odiado. Algo impactante es que Leonardo fichó a Icardi cuando realmente era un jugador que el entrenador (Tuchel en su momento) no quería. Pregunta a Maldini y Ancelotti qué piensan de Leonardo”.

Más recientemente, la baja por lesión de Neymar volvían a colocarlo en la picota. La crítica más dura llegaba por parte de un exfutbolista del PSG Jérôme Rothen, que siempre habla claro. “¿Cómo podemos aceptar eso de un jugador, que todavía no ha jugado el 50% de los partidos desde el inicio de la temporada y que tiene, en comparación con otros años, una proporción de goles y asistencias por debajo?. Es menos eficiente. Envejece, gana kilos sin parar, no tiene la forma adecuada de vida. Cuando pasas los 30, la recuperación no va tan bien como a los 25 y cuando haces tonterías te pones en riesgo en todo”, apuntaba hace unos días sobre la situación de Neymar.

Una situación inaceptable de la que Rothen culpa al director deportivo, Leonardo. “Es inaceptable por parte del club, y vuelvo a culpar al director deportivo porque maneja la dirección deportiva. Es él quien decide todo. Es él quien da el visto bueno a Neymar para quedarse hasta el 9 de enero y hacerse tratamiento en Brasil. Pero ¿dónde estamos? ¡Es increíble!”.

Zlatan Ibrahimovic, el nuevo candidato

Cada día más cuestionado, todo apunta ahora a que el PSG habría encontrado una solución que sería vista con buenos ojos por Zinedine Zidane. En las últimas horas, los medios cercanos al club parisino apuntan a que Zlatan Ibrahimovic podría convertirse en nuevo director deportivo del club y Leonardo, que ya hace meses que recibe críticas por su gestión del vestuario y su política de fichajes, podría hacer las maletas en verano si se cumplen los pronósticos.

Un fichaje que no parece descartable si tenemos en cuenta la confesión del jugador en su último libro. El sueco, que pasó por el PSG durante cuatro temporadas deja claro que no le haría ascos a regresar al club francés, como director deportivo: “Verano de 2021. Es cierto, me ofrecí al PSG, pero no como futbolista. Como director deportivo. Llamé a Nasser Al-Khelaïfi, el presidente, y le ofrecí: ‘Si no renuevo mi contrato con el Milan, vengo al PSG y pongo orden a su equipo’. Nasser se rio, pero no dijo que no. El día que yo quiera ser director deportivo del PSG, lo seré “.

Toda una declaración de intenciones que podría hacerse realidad en unos meses.