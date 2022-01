Bombazo en París: Zidane será el próximo entrenador del PSG y complica la salida de Mbappé

Bombazo en Francia. Los rumores sobre el banquillo del París Saint Germain vuelven a coger fuerza en París y todos los caminos llevan a que Zinedine Zidane será el próximo entrenador del PSG. Según la información de Daniel Riolo, periodista de RMC Sport, Zinedine Zidane será entrenador del Paris Saint Germain. El francés podría recalar en la ciudad francesa tras una temporada sin dirigir ningún equipo.

Daniel Riolo es uno de los periodistas que destapo el fichaje de Lionel Messi por el conjunto parisino, y según asegura: “Zidane será el entrenador del PSG en junio a más tardar y no excluye la posibilidad de entrenar a Mbappé en París”.

Que Mauricio Pochettino no convence en el PSG y que Al khelaifi está loco por fichar a Zinedine Zidane, ya no es un secreto en París.

El técnico francés lleva meses en la palestra para ser el nuevo técnico del PSG en sustitución de Mauricio Pochettino, y el pasado noviembre, el el diario Le Parisien, muy próximo a la entidad que preside Nasser Al-Khelaïfi, ya daba cuenta de que las negociaciones entre el club francés y el ex técnico del Real Madrid estaban en marcha.

Sin embargo, según informaba ‘footmercato.net’, Zidane diría que sí al Paris Saint-Germain siempre y cuando se despidiera a Leonardo, el actual director deportivo del conjunto. La razón se centraría, según el citado medio, en que el brasileño tiene un gran poder deportivo en el club y a Zidane no le gustaría compartir con nadie. Al exjugador de la Juventus, de hecho, le gustaría tener las manos libres sobre toda el área deportiva y convivir con Leonardo desde este punto de vista sería difícil. Es más, Zidane, de asumir el banquillo, querría tener control total en el área deportiva del PSG.

Ahora, parece que el PSG ha vuelto a la carga y estaría dispuesto a escuchar las condiciones del francés. Mauricio Pochettino parece no convencer e ilusionar a la afición y a la directiva del Paris Saint Germain, y el elegido para suplirle es el ex entrenador del Real Madrid, que recientemente ha cumplido 6 años desde que fue presentado por el conjunto blanco un 4 de enero de 2016.

La llegada de Zidane al PSG reabriría una cuestión que a día de hoy parecía totalmente zanjada : la negativa de Kylian Mbappé a renovar con el equipo parisino. El delantero parece estar atado por el club blanco pero desde RMC dejan entrever que la llegada de ‘Zizou’ podría hacerle cambiar de postura. Sin embargo, este nuevo movimiento del PSG no parece preocupar al Real Madrid ya que los medios galos también admiten que la permanencia o no del delantero no afectaría al fichaje del técnico francés.

Pochettino, el eterno cuestionado

Lo único cierto hasta ahora es que el técnico argentino Mauricio Pochettino está teniendo una temporada repleta de dificultades, con su futuro permanentemente cuestionado y la prensa francesa muestra su dudas sobre la capacidad del técnico para sacar rendimiento al equipo y critican su falta de mano dura. Según publicaba L’Équipe tras el partido ante el Niza, el entrenador ha perdido fuerza en el vestuario y en el club ya no creen en él. “Ha perdido crédito dentro del grupo por ser más flexible de la cuenta cuando quizá tendría que tener más mano dura”, afirma el diario galo.

Tanto L’Équipe como Le Parisien aseguran también que el entorno de Leo Messi tiene dudas de Mauricio Pochettino y de cómo está llevando el equipo. Creen que no está sabiendo sacarle el partido que debería a la plantilla y, sobre todo, a un ataque lleno de altas estrellas. Messi no acaba de encontrarse cómodo en el campo porque Pochettino no ha conseguido encajarle junto a Neymar y a Mbappé. Según la prensa gala, en el club ponen en entredicho las habilidades tácticas de un entrenador que, con los rumores que sientan a Zidane en el banquillo, está en la cuerda floja más que nunca.