Messi no volverá al Barcelona: Laporta lo rechaza y apunta a João Félix

Leo Messi no volverá al Barcelona. Al menos así lo aseguró el presidente del club, Joan Laporta, quien reconoció en declaraciones a RAC 1 que su relación con el futbolista argentino está rota.

“Ahora mismo no hay comunicación fluida y no hablo con él. No hay contacto personal. Él está en París, pero le recuerdo con afecto. ¿Si está triste? Sé lo que se dice, pero no hablo con él. Siento comentarios de gente cercana. Barcelona tira mucho y cuando te vas echas de menos la ciudad, el Barça, vivía muy bien aquí. Tiene una familia encantadora y me supo mal casi más por la familia que por él. Para mí seguro que no fue fácil [la marcha de Messi], pero tal como se producía, pensé que antes era la institución, no podía ponerla en más riesgo. Pienso que hicimos lo que teníamos que hacer”, señaló Laporta.

El presidente del Barcelona descartó la vuelta de Messi al club: “No he recibido ningún mensaje de Leo ni de su entorno para volver. La verdad es que en estos momentos no nos lo planteamos. Estamos construyendo un equipo joven, combinado con gente de cierta experiencia haciendo una buena simbiosis que vuelve a funcionar. Pero Leo es Leo, el mejor jugador del mundo, reconocido, además. Merece un respeto como jugador y como persona”.

Laporta reconoció que ya tienen dos futbolistas fichados para la próxima temporada. Aunque no dio nombres, esos dos refuerzos serían el central danés Andreas Christensen, del Chelsea, y el centrocampista marfileño Frack Kessié, del Milan: “Tenemos un par de jugadores cerrados que acaban contrato, jugadores con los que se puede negociar. ¿Defensa y centrocampista? Por ahí, no me hagan dar los nombres”.

También habló el presidente del Barcelona del brasileño Raphinha, del Leeds United: “Es un gran jugador, extremo derecho a pie cambiado. Tenemos buenos informes de Deco. Deco tiene su trabajo y nos informa de detalles para que no cometamos errores”.

También mostró sus preferencias por el jugador del Atlético de Madrid João Félix: “Es un gran jugador. Me gusta muchísimo y lo sabe su representante. Espero que no se enfaden los aficionados. En verano intentamos hacer el cambio y no se pudo hacer. El Atlético no se quiso desprender de él”. Laporta no cerró la puerta a Mohamed Salah (Liverpool) y Robert Lewandowski (Bayern): “Son grandes jugadores. No precisaré nada”.

Sí descartó que el Barcelona pueda fichar Erling Braut Haaland o Kylian Mbappé: “Me quedaría con quien quiera jugar en el Barça, con quien manifestara sus ganas de venir. Hoy por hoy no lo ha dicho ninguno. Y deberían adecuarse a un razonamiento económico, lo veo difícil. En las condiciones económicas que se hablan, ni aunque pudiera hacerlo lo haría. No me he visto con los Haaland en Marbella”.