‘Expulsan’ a Messi del PSG

Leo Messi vive su momento más delicado en el París Saint-Germain desde que llegó al club el pasado verano. La eliminación contra el Real Madrid en Liga de Campeones y los silbidos de su afición en el partido siguiente contra el Girondins de Burdeos parece que han marcado un antes y un después en la relación del delantero con el PSG. Desde Argentina ya se anunció que Leo abandonaría el club el próximo verano, pese a que tiene contrato hasta 2023, y ahora desde Francia también se pide que Messi se vaya de París al final de esta temporada. Una ‘expulsión’ del argentino que acabe con la relación atormentada entre el futbolista y el club.

“Por el bien de todos, debería terminar en junio”, defiende Jérôme Rothen, exfutbolista del PSG y ahora un conocido comentarista en RMC Sport, quien sostiene que “la historia de amor nunca ha existido” entre Messi y el club.

La ausencia de Messi en el último partido de Ligue 1, que el PSG perdió contra el Mónaco por 3-0, contrasta con su actitud alegre al llegar a Argentina para jugar con su selección los dos últimos partidos de la fase de clasificación para el Mundial de Catar 2022. “No me extraña”, sentenció Rothen, molesto por el hecho de que el argentino no jugara contra el Mónaco. “Hay cosas que me chocan. No es el único que ha hecho esto con el París Saint-Germain desde hace unos años. He visto a sudamericanos un poco frustrados de vez en cuando, físicamente un poco flojos y sin jugar, mientras luego están en condiciones de jugar con su selección”, prosiguió Rothen.

“Es una pena la relación que tiene con el PSG en la actualidad. ¿Estos diez días [con la selección] le harán sentirse mejor y mejorar las cosas con el PSG? Sigo siendo muy escéptico al respecto”, añadió.

Aunque Messi tiene contrato hasta 2023, cada vez son más voces las que deslizan la información de que esa relación se romperá este próximo verano. Si Juan Simón, exfutbolista internacional argentino, subcampeón del Mundo en Italia ‘90, anunció que “Messi termina la temporada y se va”, días después fue el agente de futbolistas Alessio Sundas quien aseguró que está “trabajando duro” en la salida del argentino del PSG y en su marcha a Estados Unidos. El Inter Miami de David Beckham sería el club para que el estaría trabajando Sundas con el objetivo de conseguir que Messi termine aterrizando en la Major League Soccer (MLS).