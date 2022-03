Irene Montero la lía con su “tuit” de felicitación al fútbol femenino

Un total de 91.553 espectadores presenciaron en el Camp Nou la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones entre el Barcelona y el Real Madrid, que batió el récord absoluto de asistencia en un partido femenino al superar las 90.195 que acudieron a la final del Mundial 1999 entre Estados Unidos y China.

El club azulgrana se quedó cerca de llenar los más de 99.000 asientos del Camp Nou, pero sí que fijó una nueva marca mundial de asistencia en un partido de fútbol femenino superando el anterior récord registrado en el estadio Rose Bowl de Pasadena (Estados Unidos).

La ministra de Igualdad, Irene Montero, no ha dudado en felicitar al fútbol femenino por este logro -algo que parece lógico- pero, su mensaje ha dado mucho de que hablar en redes.

“91.553 espectadoras y espectadores. ¡ENHORABUENA a todas!”, escribía la ministra. Un simple mensaje que ha dado mucho juego, sobre todo por esa diferenciación entre el masculino y el femenino para los asistentes y su enhorabuena “solo a ellas”.

91.553 espectadoras y espectadores. ¡ENHORABUENA a todas!👏👏👏⚽️

“¿Espectadores no puede considerarse neutro y que englobe tanto a mujeres como a hombres?”, “Por eso hay VoTontos ( UP) , VoTontas (UP) y Votantes” o “Sigue la regla neutro * masculino = masculino. Todo esto me lo acabo de inventar, pero de aquí a 10 años verás que se estudiarán gilipolleces mayores”, se puede leer en algunos de los comentarios a al tuit de la ministra.

Enhorabuena y enhorabueno para ser coherentes y coherentas!
Y espectadoros no?

Otros usuarios, lejos de la mofa por el lenguaje “inclusivo” de la ministra de Igualdad, critican que no aparezca cuando el deporte femenino realmente la necesita, como en el debate por la inclusión de atletas trans en categorías femeninas o las denuncias de abusos como las de la futbolista Gio Queiroz que ha denunciado al Barça por “abusos y violencia psicológica” o una entrenadora de baloncesto que estos día denunciaba en redes el machismo que padece cada fin de semana.

“Ni una palabra de apoyo a esta jugadora , claro , con el club independentista te cagas y tragas , no sea que se ofendan y te den la patada“, ¿Y qué dirás cuando el domingo, la mayoría de estos espectadoras y espectadores aplaudan a rabiar a un entrenador que defiende a Qatar, un país que castiga y no respeta los derechos de las mujeres?” o “¿Tienes algo que decir de las mujeres gaseadas con gas pimienta por querer ver un partido de fútbol en Irán?, son algunas de las duras criticas lanzadas contra Irene Montero tras su felicitación.

Ni una palabra de apoyo a esta jugadora , claro , con el club independentista te cagas y tragas , no sea que se ofendan y te den la patada
¿Y q dirás cuando el Domingo, la mayoría d estos espectadoras y espectadores aplaudan a rabiar a un entrenador q defiende a Qatar,un pais q castiga y no respeta los derechos d las mujeres?
No ha visto un partido de futbol femenino en su vidaa huliooo😂

Algunos indignados usuarios utilizan también la situación de crisis y el alza de los precios para atizar a la ministra. “Irene, perdona, en tu tweet me he calentado. Gasolina a 1′90€ para él y para ella, 250€/]MWh para él y para ella, IPC al 9′8% para él y para ella. Desde luego que a ti nadie te puede reprochar nada, tu ministerio va como un tiro” o “Mal vamos, has pasado de ningunear al hombre y perseguirlo mediáticamente a comenzar a alabar al fútbol. Aquí hay gato encerrado. ¿Cuánto de los más de 20.000 millones de euros vas a despilfarrar ahora y en qué? ¿ Por cierto culé? Por ser separatistas supongo...” son algunos de los reproches que inundan Twitter.