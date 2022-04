El vídeo con el que Iker Casillas busca equipo

El que fuera guardameta del Real Madrid y de la Selección, Iker Casillas, suele ser bastante activo en redes sociales donde sorprende a sus fans con sus divertidosy. en ocasiones, polémicos tuits. En esta ocasión, el guardameta a bromeado con una especie de solicitud de empleo que ha revolucionado Twitter.

“Busco equipo para la práctica del fútbol. En concreto de guardameta. Alguna vez hago alguna parada. ¡A veces incluso, alguna buena! Si puedo encajarle en su plantilla por favor contacte conmigo. Muchas gracias y muy buen fin de semana. Firmado: Iker”, bromeó el exportero español Iker Casillas tras compartir en sus redes sociales un paradón en el penalti decisivo del torneo de leyendas de la FIFA en Qatar. En tan solo dos horas, el mensaje ya superaba los 2.100 “Me gusta” y el centenar de comentarios.

“Lo siento, nuestro @porterillo42 lo hace de miedo, quizá te interese a ti para sustituirte en algún torneo”, “Hola Íker, llevamos toda la temporada con nuestro portero lesionado. Mañana tenemos el último partido de liga de fútbol 7 por si te apuntas. Madrid capital y luego hay cañas”, “Me puedes facilitar currículum deportivo? Y alguna imagen?” o “.Lo siento @IkerCasillas, en el Urigueler UTD llevamos 5 ligas seguidas conmigo de portero. Hasta con un dedo roto. Puedo dejarte 15 minutillos por partido pero no partes de titular. Si estás interesado mándame tu CV” son algunos de los divertidos comentarios de los usuarios al ingenioso “tuit” de portero.

