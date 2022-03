Iker Casillas arrasa con su comentario en Twitter sobre Will Smith

El que fuera guardameta del Real Madrid y de la Selección ha comentado en Twitter la bofetada de Will Smith a Chris Rock. Iker Casillas hizo gala de su buen humor y su tuit ha arrasado en redes sociales.

Y es que Iker Casillas ha escrito un fragmento de la canción de cabecera de El Príncipe de Bel Air, la serie con la que Will Smith saltó a la fama en España. “Al oeste en Filadelfia,crecía y vivía sin hacer mucho caso a la policía! Jugaba al basket sin cansarme demasiado porque por las noches me sacaba el graduado !Cierto día jugando al basket con amigos unos tipos del barrio me metieron en un lío! Y mi madre me decía una y otra vez”, fue el fragmento elegido por Iker Casillas en Twitter.

El comentario de Iker Casillas sobre Will Smith en Twitter

“Al oeste en Filadelfia,crecía y vivía sin hacer mucho caso a la policía!Jugaba al basket sin cansarme demasiado porque por las noches me sacaba el graduado!Cierto día jugando al basket con amigos unos tipos del barrio me metieron en un lío!Y mi madre me decía una y otra vez”: pic.twitter.com/TJfOpJKBQd — Iker Casillas (@IkerCasillas) March 28, 2022

La bofetada de Will Smith a Chris Rock

No hay gala de los Oscar que no esté protagonizada por un momento tenso y la de este año no iba a ser la excepción. El momentazo lo protagonizaba Will Smith cuando se levantaba y propinaba una bofetada a Chris Rock durante la gala.

Chris estaba en el escenario preparado para dar un galardón, pero un mal chiste sobre la esposa de Will Smith, Jada Pinkett, interrumpía el momento de risas y hacía que el actor se levantase y le propinase una bofetada que hacía gritar a todos los allí asistentes. Sin palabras, ha intentado salir del paso y ha confesado: “Will Smith me ha pegado un puñetazo, esto es historia de la televisión”.