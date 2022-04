En la rueda de prensa previa al partido de este miércoles contra el Estrasburgo, Mauricio Pochettino, entrenador el París Saint-Germain, aseguró que él y Kylian Mbappé seguirían en el club “al ciento por ciento”. “Es lo que siento, lo que percibo. En esto del fútbol no se sabe qué puede pasar, pero respondo pensando en lo que siento”, declaró Pochettino. Solo un día después parece que sentía otra cosa y que la decisión de Mbappé no está tan clara.

Momentos antes de jugar contra el Estrasburgo, partido que terminó 3-3 con dos goles de Mbappé, Pochettino se rectificó a sí mismo y puntualizó sus palabras sobre Kylian y la decisión del delantero sobre su futuro. “Yo no dije eso, ese no era mi mensaje. Respondí hablando de ahora, no de la próxima temporada”, dijo este viernes el técnico argentino.

En sus manifestaciones públicas, Mbappé ha dejado claro que no tiene tomada todavía una decisión, aunque desde el entorno del Real Madrid están tranquilos y confían en que el delantero francés juegue en el equipo español a partir de la próxima temporada. El pasado 3 de abril, después de ganar 5-1 al Lorient, cuando fue preguntado en zona mixta si era posible su continuidad en el PSG, Mbappé fue muy claro: “Sí, por supuesto”.

“Todavía no he tomado mi decisión, todo el mundo sabe que no he tomado mi decisión. Me lo estoy pensando, porque hay elementos nuevos, muchas cosas, muchos parámetros, no quiero equivocarme. Quiero tomar la decisión correcta. Sé que a la gente le cuesta un poco. Si hubiera tomado mi decisión, lo diría, no tengo que responder ante nadie. Es una elección personal. Si he tomado mi decisión, lo digo y lo asumo. En las cosas buenas y en las malas que he hecho, siempre las he asumido. No tengo que esconderme, no he matado a nadie. Quiero tomar la mejor decisión posible”, declaró entonces Mbappé a Prime Video.

El periodista Fabrizio Romano, habitualmente muy bien informado sobre los movimientos en el mercado de fichajes, aportó esta semana nuevos datos en FiveUK: “Mbappé tiene en sus manos el contrato del Real Madrid, por eso la gente del Madrid está confiada y relajada. Pero me han dicho fuentes cercanas a Kylian que aún no ha decidido. El PSG está ofreciendo una locura de dinero para que se quede una o dos temporadas más”.