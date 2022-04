El futuro de Kylian Mbappé parecía lejos del París Saint-Germain y cerca del Real Madrid, pero ha sido el propio delantero francés el que se ha encargado disparar los rumores sobre una posible continuidad en el equipo parisino, con el que termina contrato el 30 de junio. Su fichaje por el Madrid parece que ahora no está tan claro, aunque desde el entorno del club que preside Florentino Pérez se mantiene la tranquilidad.

El Parque de los Príncipes asistió a una nueva exhibición de Mbappé, que marcó dos goles y dio tres asistencias en el triunfo por 5-1 contra el Lorient, y después del partido, el delantero soltó la bomba. Preguntado en zona mixta si era posible su continuidad en el PSG, Mbappé fue muy claro: “Sí, por supuesto”.

“Todavía no he tomado mi decisión, todo el mundo sabe que no he tomado mi decisión. Me lo estoy pensando, porque hay elementos nuevos, muchas cosas, muchos parámetros, no quiero equivocarme. Quiero tomar la decisión correcta. Sé que a la gente le cuesta un poco. Si hubiera tomado mi decisión, lo diría, no tengo que responder ante nadie. Es una elección personal. Si he tomado mi decisión, lo digo y lo asumo. En las cosas buenas y en las malas que he hecho, siempre las he asumido. No tengo que esconderme, no he matado a nadie. Quiero tomar la mejor decisión posible”, declaró Mbappé a Prime Video.

💬 "Si rester au PSG est possible ? Oui, bien sûr."



🗣 @KMbappe a lâché cette petite phrase sur son avenir en zone mixte après la victoire du PSG contre Lorient (5-1).

“Siempre disfruto del momento. Estoy muy contento de tener este afecto de la gente. Soy como un niño. Todo un estadio gritando tu nombre, no es un estadio cualquiera, es el Parque de los Príncipes. Intento devolver toda la confianza y el cariño que me da la gente”, continuó el delantero.

Preguntado por si se sentía el mejor jugador del mundo, Mbapppé no quiso ser “presuntuoso”: “Siempre quise serlo. Pero decir que lo soy es un poco presuntuoso. Tal vez lo sea o tal vez no, es la gente quien debe decirlo. Cuando eres el mejor, no necesitas decirlo. Intento demostrar lo que puedo hacer en el campo. Si los jugadores lo creen, estupendo. Si no lo hacen, mala suerte, no pasa nada”.

Estas declaraciones de Mbappé poniendo en duda su futuro llegan un mes después de la última oferta de renovación del PSG, que según desveló en exclusiva Le Parisien, era por dos temporadas, con un salario de 50 millones de euros netos al año más una prima de fichaje de 100 millones de euros. Es decir, 200 millones de euros por dos años.