La Bundesliga es una lucha del Bayern contra sí mismo, mientras el resto de equipos, entre los que vuelven a estar los ascendidos Schalke y Werder Bremen, pelea por no quedar demasiado lejos del conjunto muniqués. La marcha de Robert Lewandowski al Barcelona ha creado un enorme agujero en la delantera del Bayern, pero su ausencia no servirá para acortar la gran distancia que separa al club bávaro de sus rivales. Borussia Dortmund, RB Leipzig y Bayer Leverskusen vuelven a aparecer como los obstáculos más incómodos, pero no poseen la fortaleza necesaria como para superar al Bayern en una carrera de largo recorrido.

La pérdida de Lewandowski deja al Bayern sin los 50 goles que el polaco marcó la temporada pasada en 46 partidos. En sus 12 temporadas en la Bundesliga, fue el máximo goleador en siete, las últimas cinco seguidas, y se despide de Múnich con 344 goles en 375 partidos.

El Bayern se ha visto obligado a reinventarse y para afrontar esta transformación se ha reforzado con jugadores de primer nivel. La incógnita, que solo se resolverá durante el curso, es saber si entre todos serán capaces de compensar los goles que aportaba Lewandowski. Mucha de esa responsabilidad recaerá en el senegalés Sadio Mané, fichado del Liverpool por 32 millones. Mucho más caro ha sido el central neerlandés Matthijs de Ligt, por el que la Juventus ha recibido 67 millones. Para el centro del campo ha incorporado por 18,5 millones al talentoso Ryan Gravenberch, del Ajax, y también desde Ámsterdam, pero este libre, ha llegado el lateral derecho Mazraoui. La incorporación más sorprendente ha sido la del delantero francés de 17 años Matthys Tel, que solo ha jugado 49 minutos en Ligue 1 y por el que ha pagado al Rennes 20 millones de euros más ocho en variables. Además de Lewandowski, también se han ido de Múnich Süle (Dortmund), Tolisso (Lyon) y el español Marc Roca (Leeds).

La alternativa más sólida al Bayern vuelve a ser el Dortmund, que ha sufrido un duro golpe durante el verano. Traspasó por 60 millones a Erling Braut Haaland al Manchester City y ha perdido por tiempo indefinido al delantero que fichó para sustituirle, Sésbastien Haller. El francomarfileño deslumbró en la pasada Liga de Campeones y el Dortmund no dudó en desembolsar los 31 millones que el Ajax pidió por él. Durante la pretemporada se le detectó un tumor en un testículo del que tuvo que ser operado y no hay fecha para su reaparición. Para reforzar el ataque también ha llegado Adeyemi (RB Salzburgo, 30 millones) y para intentar dar mayor solidez a la defensa ha incorporado a los centrales Süle, que llega libre desde el Bayern, y Nico Schlotterbeck, por el que ha pagado 20 millones al Frirburgo. Además de Haaland, han abandonado el Dortmund el belga Witsel (Atlético) y el portero suizo Bürki, pero se mantiene en la plantilla Jude Bellingham, motivo suficiente para ver los partidos del equipo que vuelve a ser entrenado por el joven Edin Terzic (39 años).

Un escalón por debajo del Dortmund, pero como cada año con la intención de superarle, está el RB Leipzig, campeón de la última Copa. Ha logrado mantener al delantero francés Nkunku, pero ha sufrido importantes pérdidas, como el centrocampista Tyler Adams (Leeds, 20 millones) y el lateral derecho Mukiele (PSG, 12). Los españoles Angeliño y Dani Olmo volverán a ser dos piezas importantes en un equipo que no termina de ser una alternativa seria al Bayern.

El Leverkusen conserva la base del equipo que terminó tercero en la pasada Bundesliga y aspira a terminar de nuevo entre los cuatro primeros para repetir presencia en la Liga de Campeones. Ha fichado al prometedor mediapunta checo de 19 años Adam Hlozek (Sparta de Praga, 13 millones) y ha dejado ir al delantero argentino Lucas Alario al Eintracht, ganador de la última Europa League y rival del Real Madrid en la Supercopa de Europa. Los de Fráncfort se han reforzado también con el veterano Götze (PSV) y con el extremo noruego Hauge (Milan). Unión Berlín, Friburgo, Colonia, Hoffenheim y Mainz parten con la ilusión de repetir la buena imagen ofrecida la última campaña, mientras que Borussia Mönchengladbach y Wolfsburgo afrontan el reto de intentar volver a Europa.