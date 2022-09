¿Qué partido le dio a Mbappé ganas de llorar?

Kylian Mbappé está volviendo a dar entrevistas y eso es sinónimo de titulares. El francés ha hablado para el medio Wall Street Journal, donde reconoce algunos de los aspectos más complicados de su día a día y también desvela sus defectos: “Creo que a veces en la vida soy demasiado competitivo. Es bueno ser competitivo en el campo, pero a veces en la vida cotidiana no hay que serlo. Siempre quiero demostrar que soy el mejor, que puedo ganar, pero no siempre hay que demostrarlo”.

El atacante cuenta con un Mundial, pero se le resiste la Champions. Respecto a la máxima competición continental, tiene la ‘espinita’ clavada. “¿La derrota que más me afectó? Perder en la final de la Champions contra el Bayern en 2020. Ves la copa y ahí sabes que no es para ti. Es una sensación extraña, pero así es la vida. Para ser honesto, me dieron ganas de llorar, quieres estar solo...”. Esa final fue un auténtico mazazo para el atacante que hasta la fecha apenas había recordado este capítulo desde un punto de vista reflexivo. Respecto a su posible fichaje por el Real Madrid no quiso comentar nada.

En la entrevista también habló sobre su nuevo rol con Galtier en el PSG: “Tengo un nuevo papel en este equipo, el entrenador también quiere que haga de pívot, que haga rupturas en profundidad y pueda ser importante en apoyos y que sea el enlace entre Messi y Neymar. Intento adaptarme lo mejor posible a este nuevo papel, buscando siempre ser decisivo”.

Durante estas semanas se ha hablado mucho de la relación Neymar-Mbappé, la cual no termina de zanjarse. El conflicto por el “penaltigate” fue el inicio de este debate. Algo que ya se empieza a escuchar en Francia: “¿Vimos el comienzo de una nueva polémica entre Neymar y Mbappé este martes sobre el césped del Parque de los Príncipes?”, se preguntó RMC Sports.

este gesto de Mbappe lo único que me dice es que el ego que tiene después de que le den todo le va a destruir como futbolista y confirma un mal ambiente en el vestuario del PSG pic.twitter.com/l1uFsr9U8d — Jorge (@Jorgeeff_) August 14, 2022

Dejando a un lado el tema Neymar, el francés ha estado bajo lupa tras su rueda de prensa con Galtier en la que ambos se toman a broma el cambio climático en un momento donde existen graves crisis energéticas y con muchas olas de calor. El ministro francés de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, criticó a Kylian y avisó a todo el mundo que debe tomarse en serio el cambio climático. Finalmente, esta anécdota se cerró con unas disculpas formales por parte de ambos.