La reacción de Borja Iglesias frente a las risas de Mbappé y Galtier, del PSG, por el cambio climático

Las risas de Kylian Mbappé y su entrenador en el PSG, Galtier, cuando les preguntaron por varias medidas que el club podía tomar para limitar el daño climático están dando la vuelta al mundo y provocando estupor e indignación a partes iguales. Después de ganar a la Juventus en su estreno en la Champions, el entrenador del rico club parisino dio marcha atrás cuando vio que la bola había crecido demasiado. Aseguró que su broma fue de mal gusto y techazó tajantemente las afirmaciones de que al club francés no le preocupan los problemas climáticos y citó un reciente viaje a Lille por carretera que duró 2 horas y 45 minutos. “Tengo jugadores que prestan mucha atención al clima”, dijo. “Somos conscientes de los problemas climáticos”, dijo ya muy serio.

Pero las risas del jefe del vestuario y de la estrella mundial más deseada en el planeta ya no pueden olvidarse. En Francia crearon un terremoto político. “No, es así como se responde ???? Chicos, ¿queréis despertar?”, tuiteó la alcaldesa de París, Anne Hidalgo.

La legisladora ecologista Francesca Pasquini invitó a Mbappe a la Asamblea Nacional para “enseñarle los problemas del clima, acompañado de su equipo”. “¡La ‘broma’ de tu entrenador no está levantando muchas risas!”, tuiteó. La primer ministra francesa, Élisabeth Borne, también se situó en contra de los deportistas: “Es importante que se den cuenta en qué mundo vivimos, que se den cuenta de que hay una crisis climática.

En España también han reaccionado contra ambos. Íñigo Errejón lo vio como una cuestión de clase: “Dos millonarios riéndose cuando les preguntan si están dispuestos a cambiar el avión privado por combatir la crisis climática, o por qué la Transición Ecológica es también una cuestión de clase”. El periodista argentino Martín Caparrós mostró su indignación: “Entre estas tonterías y que no le da un pase a un compañero ni a tiros, el ex nuevo gran ídolo se está armando una imagen de cerdo que va a matar de envidia a C.Ronaldo” y en las redes sociales se montó la pertinente polémica.

Pero los futbolistas no habían reaccionado. En parte porque prefieren mantenerse al margen de estos asuntos y en parte porque Mbappé no deja de ser un compañero con el que te puedes cruzar como rival o, por las vueltas que da el fútbol, en tu equipo. Así que los futbolistas, tan atentos a otras cuestiones, han decidido no decir nada.

Menos uno. El bético Borja Iglesias, uno de los pocos que se compromete con causas que van más allá de lo que pasa en el césped ha reaccionado en las redes sociales.

“Flipo”, fue su primera reacción ante el vídeo de ambos protagonistas partiéndose de risa. Entonces un seguidor le pregunta si flipa con la pregunta del periodista o con las respuesta y Borja Iglesias no da lugar a la duda: “Con como se recibe y se responde la pregunta. Obviamente todos podemos mejorar en muchos aspectos, pero estar abierto a escuchar y reflexionar sobre una propuesta que nos hace bien a todos debería ser lo mínimo”.

Es el único futbolista profesional, que se sepa, que ha alzado la voz y lo hace de manera sensata porque sabe que muchos equipos siguen viajando en avión y lo van a hacer por la rapidez y porque así tienen tiempo para descansar y afrontar mejor los partidos. Si unos hacen viajes más pesados puede tener desventaja frente a sus rivales.