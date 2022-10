El hijo de David Beckham rechaza la oferta de su padre para afrontar un nuevo reto en Europa

David Beckham está gestionando con éxito el proyecto del Inter Miami. El equipo está dando pasos de gigante tanto dentro como fuera del campo. Este club cuenta con un exitoso filial. Curiosamente, aquí jugaba hasta hace muy poco Romeo Beckham. A sus 20 años, el hijo del propietario era uno de los canteranos con más proyección de la competición. Sin embargo, el periódico inglés The Times informa de que el Brentford le ha ofrecido unos entrenamientos para ver si puede quedarse en el filial. De esta manera, Romeo ha rechazado la opción de continuar en el proyecto del ex futbolista con el firme objetivo de saltar a la Premier League.

Hay que recordar que Romeo ya estuvo en las categorías inferiores del Arsenal, pero quiso abandonar el club en 2014 para probar suerte en el mundo del tenis. El joven llegó incluso a entrenar con Andy Murray. Pero su regreso finalmente llegó, aunque se hizo de esperar hasta que en 2021 ya explicó que quería probar suerte en Estados Unidos. Uno de los logros más importantes que consiguió en esta etapa fue entrar en la convocatoria ante el FC Barcelona en el encuentro de pretemporada ante el Barcelona en un encuentro donde los culés golearon por 6-0 a la franquicia de Beckham. Además, llegó a jugar 10 minutos donde dejó buenas sensaciones.

Por su parte, David Beckham sigue buscando estrellas para su proyecto. Uno de ellos es Cristiano Ronaldo, quien podría salir del Manchester United tras no lograrlo en el pasado verano después de días muy intensos. Todo apunta a que ambos ya han hablado sobre las condiciones. Sin embargo, es muy complicado que se pueda llegar a un acuerdo debido a que Cristiano busca seguir en Europa el máximo tiempo posible y, al menos a día de hoy, no se plantea esa opción. En un futuro, sí puede darse que varios equipos fuertes de Arabia Saudita y también de MLS tengna opciones reales de ficharle. No hay duda alguna de que si ese escenario se produce, uno de los candidatos será el Inter Miami. David Beckham ya ha movido fichas y busca hacer un equipo a medida para convertir al luso en la gran estrella. El británico ha demostrado que es capaz de cerrar a futbolistas importantes, sea el caso de Gonzalo Higuaín. El argentino se retiró hace unos días y lo hizo en un emotivo evento donde los Beckham estuvieron presente.