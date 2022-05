El infierno de David Beckham: Una mujer lo acusa de robarle sus óvulos

David Beckham está viviendo días difíciles. Si hace apenas unas semanas tuvo que hacer frente el asalto a su mansión mientras estaba con su mujer y su hija pequeña, ahora se ha visto obligado a recurrir a la justicia por culpa de una mujer que lleva haciéndole la vida imposible desde hace varios meses.

El tribunal escuchó como David Beckham mostraba su preocupación por la “seguridad de su familia” después de que una presunta acosadora, que cree que le “robaron” los óvulos y es madre de su hija Harper, se presentara en la escuela de la niña. Por fortuna, Sharon Bell fue arrestada cuando apareció en la escuela el 18 de noviembre de 2021.

Sharon Bell, de 58 años, tiene el delirio de que mantuvo una relación con el exfutbolista, que que él y su esposa Victoria Beckham le robaron los óvulos y que Harper, de 10 años, es su hija legítima. Bell supuestamente envió una serie de cartas a las casas de los Beckham en Oxford y Londres. Unas cartas que asustaron un poco al futbolista, ya que Sharon Bell aseguraba que la hija pequeña de David y Victoria, Harper, era en realidad suya. Unas alegaciones a las que la familia no dio más importancia, pero que se convirtieron en algo más serio después de que la mujer se personara en ambos domicilios en julio y septiembre del pasado año.

El Tribunal Superior de Justicia de Westminster escuchó que ella también se presentó en la escuela primaria de Harper en un intento por hablar con ella, y estaba allí cuando Victoria, de 48 años, llegó para recoger a su hija.

“David Beckham se sintió amenazado y atemorizado por la seguridad de su familia y su familia cree que ese comportamiento fue dirigido e intimidatorio”.

Los Beckham interpusieron una demanda para conseguir una orden de alejamiento, que ha llevado el caso a los tribunales, donde el jugador manifestó sentir un miedo real por la seguridad de su familia ante la presencia de la mujer, que aunque no asistió a sede judicial, sí prestó declaración ante el juez, insistiendo no solo que Harper era hija suya, sino que había mantenido una relación con la estrella del fútbol años atrás.

Delirios de una relación con el exfutbolista

“La señora Bell ha dicho, no solo a la policía, también a su psiquiatra -lo cual confirma que tiene un profundo delirio, que mantuvo una relación con David Beckham, que él le robó sus óvulos y que Harper Beckham es hija biológica suya”, explicó el representante de la acusación, Arizuna Asante, según informa la BBC: “Es por eso que creemos que se personó en el colegio de Harper Beckham. David Beckham se sintió amenazado y temía por la seguridad de su familia, cree que este comportamiento tenía como objetivo intimidar”. El jugador insiste en que no conoce de nada a la acusada, y aseguró que, desde luego, no era la madre de sus hijos.

Bell, de Boundary Way, Watford, se declaró inocente de un cargo de acoso y se enfrenta a un juicio que se celebrará el 12 de julio. Ella no asistió a la audiencia del viernes tras haber sido internada en un hospital.