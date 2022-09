Cristiano Ronaldo saldrá del United: el técnico y el vestuario sentencian al portugués

Cristiano Ronaldo se encuentra en un callejón sin salida. Quiere salir a toda costa del Manchester United pero con el mercado cerrado la posibilidad de que el portugués abandonara la disciplina de los “Diablos Rojos” se antojaba imposible. Sin embargo, cuando ya todos daban por hecha su continuidad y se habla de los intentos del portugués por reconciliarse con sus compañeros y su afición, la puerta de salida sigue abierta.

Las estrellas del United aseguran que Cristiano Ronaldo busca un último movimiento y tiene el ojo puesto en una salida en enero. La superestrella portuguesa dejó en claro a los jefes de Old Trafford que quería irse antes de que comenzara la temporada. Pero Ronaldo ahora seguirá siendo jugador del United hasta 2023 después de que la ventana de traspaso se cerrara hace diez días sin que el agente Jorge Mendes le encontrara un nuevo club.

Chelsea, Bayern Munich, Borussia Dortmund, Atlético de Madrid y Paris Saint-Germain rechazaron la oportunidad de ficharlo. Mientras tanto, el propio Ronaldo rechazó un cambio a Arabia Saudita después de que un club anónimo le ofreciera un salario de dos millones a la semana.

La puntilla de Erik ten Hag

Ahora le toca buscar una salida después de que el Erik ten Hag haya tomado una drástica decisión: confía en ganar la Premier League esta temporada pero con Marcus Rashford a la cabeza en lugar del cinco veces ganador del Balón de Oro.

Su compañeros tampoco están contentos y el portugués está cada día más aislado en el vestuario. ¡Hartos! es la palabra que mejor define la situación de la plantilla. Los jugadores del Manchester United están cada vez más molestos por las “payasadas” de Cristiano Ronaldo y muchos de ellos preferirían que simplemente se marchara para no agravar la insoportable tensión entre el jugador y el club.

“A todos los jugadores les encantó cuando Ronaldo regresó al United la temporada pasada, pero están frustrados con su actitud”, ha afirmado a The Sun una fuente del vestuario. Esta misma fuente asegura que “con Cristiano en el campo, el equipo se siente presionado. No está al día y confía en su instinto, pero eso no funciona en el esquema de Ten Hag”.

El portugués, que no está a su máximo nivel, no ha visto puerta en los casi 300 minutos que ha disputado, siendo titular en dos ocasiones. Tanto contra el Brentford como contra la Real Sociedad, donde CR7 salió de inicio, el United terminó perdiendo el partido.

Pero a Cristiano aún le queda una puerta abierta, aunque ello supondría abandonar definitivamente el fútbol de élite. Según las informaciones de CalcioMercato, el Inter de Miami se presenta ahora como una alternativa viable para el delantero luso. El culebrón entre el portugués y el United parece muy lejos de llegar a su fin.