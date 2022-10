El tajante consejo de Guti al Real Madrid sobre si fichar a Mbappé antes que a Haaland

José María Gutiérrez ‘Guti’ sorprendió a muchos aficionados en El Chiringuito en el debate sobre Mbappé-Haaland. El ex jugador del Real Madrid se mostró contundente. Mbappé debe jugar al fútbol y olvidarse de lo demás”. El galo está cansado de jugar en el PSG y ha pedido que se le venda en enero. El PSG no ha cumplido con su palabra. Según la prensa francesa, Mbappé ha sido muy claro con su entorno: “Nos equivocamos”, les ha dicho, “yo, el primero”. Fichó por el PSG y no por el Real Madrid.

Además, Víctor Sánchez del Amo, en ‘La Casa del Fútbol’ de ‘Movistar’ también habló sobre este tema: “El Real Madrid no necesita a Mbappé. Es un pedazo de jugador impresionante, eso no lo pongo en duda. Creo que su llegada descolocaría muchas cosas que están muy bien colocadas ahora mismo. Ese es mi criterio. Por supuesto que tiene calidad para jugar en el Real Madrid o en el equipo que sea por el pedazo futbolista que es, pero en este Real Madrid no lo veo necesario”.

Una de las razones de Mbappé para firmar hasta el 2024 con el PSG fue tener plenos poderes tanto en la parcela deportiva como en la extradeportiva. Los medios franceses también explican los motivos de estas decisión del francés de querer marcharse: “Le vendieron otro proyecto, en el que era el único líder”.

El tema económico también fue muy importante para que Mbappé aceptase renovar con el PSG los 150 millones por temporada que gana.

Las críticas a Mbappé no paran de darse. Emmanuel Petit ha sido la última personalidad en analizar el caso Mbappé: “Las declaraciones de Mbappé son irrelevantes y demuestran una falta de respeto a la institución, pero también a sus compañeros. Porque al decir eso, está apuntando a su entrenador, pero también a algunos jugadores. Me parece lamentable. Ciertamente, oigo rumores de que no se han cumplido las promesas, pero tengo ganas de decirle: ‘Kylian, madura, así es la vida’. Es lo mismo todos los días. Te hacen promesas que nadie cumple la mayoría de las veces, ¿significa eso que tienes que dejar de trabajar y cuestionarlo todo? Por supuesto que no. Eso es lo que llamamos la vida cotidiana, la vida de los mayores, la vida de los adultos. Kylian, cuanto antes resuelvas tus problemas contigo mismo, antes mejorará tu rendimiento en el terreno de juego y se tranquilizarán tus relaciones con el público y con tus compañeros”.