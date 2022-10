Una futbolista trans del Europa enciende de nuevo el debate tras ganar su equipo 23 a 0: ¡Eso es un tío!

La “graves consecuencias” que la ley trans tiene sobre las mujeres y, en concreto, el mazazo que supone la participación de atletas trans para el deporte femenino se ha convertido en una de las grandes batallas del feminismo durante el último año. Un debate que se vio amplificado por el caso “Lia Thomas”, una nadadora transgénero de 22 años, que ha generado un gran escándalo tras batir todos los récords de mujeres en la Universidad de Pensilvania (Penn). Antes de realizar su transición compitió durante tres años como hombre, con el nombre de Will Thomas. Y que continuó con la ciclista Emily Bridges, que finalmente no pudo participar, como tenía previsto y había aceptado la Federación británica, en el Nacional de omnium porque la UCI la descartó al tener aún licencia masculina.

Ahora un nuevo caso, cuando la tramitación de la Ley Trans ha provocado una fractura en el Gobierno de coalición, ha vuelto a calentar el debate.

Goleada 23-0

El filial femenino del Club Esportiu Europa barcelonés lograba una llamativa goleada por 23-0 en su partido contra el Pujadas en el estadio Nou Sardenya. Sin embargo, no es por el abultado resultado por lo que el partido se volvió viral sino por la participación en el partido Álex Alcalde, un hombre transexual que nació mujer y está en proceso de finalizar su transformación. Marcó dos goles.

El asunto se hizo viral después de que un mensaje del Europa en redes sociales al descanso del partido. En ese momento, el equipo ya ganaba por 10-0 y acompañó ese texto de una foto de Álex Alcalde rematando a portería. La publicación no pasó desapercibida y el club ha tenido que salir al paso para defender a su “jugador/jugadora” de los ataques tránsfobos.

En la foto de ese tweet aparece Álex, un jugador del equipo filial femenino del CE Europa, disparando a puerta. Hace tres años, el delantero del Europa comenzó su proceso de cambio de sexo pero, a día de hoy, en su DNI sigue siendo una mujer y por ello, compite en el equipo femenino.

“A día de hoy, mientras en mi DNI ponga una ‘F’ de femenino, puedo decidir jugar en un equipo femenino. Entonces, hasta que eso no se cambie, seguirá siendo así. No seré ni el primero ni el último y se van a encontrar mucha gente así”, confiesa Álex en una entrevista a El Español, añadiendo que “me gustaría jugar con hombres, pero si quiero competir no lo puedo hacer. Jugaría en una liguilla en el patio del colegio y eso es lo que no quiero”.

Álex tiene claro que le gustaría poder jugar en categoría masculina pero aclara algunas puntualizaciones que explican estos asuntos: “Me gustaría, pero el problema es el nivel. Al empezar a transicionar tarde, tu cuerpo ya se desarrolló como de mujer, digamos. Podrás llegar a un nivel, pero no al de hombre. Entonces, a día de hoy, yo no me veo a un nivel superior al de una mujer. No soy el que más destaco en mi equipo”.

Insultos en las redes sociales

El tweet se ha convertido en viral en las últimas horas y a recibido decenas de insultos. “Es un tío”, “¿Desde cuándo pueden jugar hombres al fútbol femenino”, “ridículo” o “están destrozando el deporte” han sido algunos de los comentarios que han llegado a la publicación en las últimas horas. Esto ha hecho que el propio CE Europa salga al paso de los insultos y las faltas de respeto a Álex con un tweet contra la Transfobia y mostrando su apoyo a Álex: “¡DECIMOS NO! Todo el Europa con Álex”.

Desde la Alianza contra el Borrado de las Mujeres, que han venido realizando una intensa campaña para evitar que la Ley Trans entre en vigor y en defensa del deporte femenino, no han tarado en reaccionar esta noticia. “Pues !no! Denunciar esto no es de ser de la extrema derecha. Es solo ser de la extrema sensatez” se puede leer en el mensaje publicado en su perfil de Twitter.

Pues !no!

Denunciar esto no es de ser de la extrema derecha.

Es solo ser de la extrema sensatez #juegolimpioparalasmujeres @patxilopez @pepaburno @iescolar @As_MasDeporte @MasDeUno @AngelsBarcelo pic.twitter.com/5Gal38qzbs — Contra El Borrado de las Mujeres (@ContraBorrado) October 24, 2022

El caso es que la situación de Alex podría suponer una contradicción con la propia ley trans impulsada por Montero. El capítulo V de la norma dedicado a la protección en el ámbito del deporte fue desde el principio de la elaboración de esta ley uno de los puntos más polémicos. Desde el Feminismo se ha opuesto desde el principio a artículos como el que establece que “quedan prohibidos los controles de identidad sexual y/o de género en el ámbito deportivo” por considerar que afectaría a los logros obtenidos por las mujeres en dichas competiciones.

En definitiva, la ley de Irene Montero establece que los deportistas se regirán bajo su propia identidad y no bajo reglas biológicas, entonces ¿Por qué si Alex se siente hombre juega en un equipo femenino?.

En el artículo 39 del capítulo IV se establece que “en las prácticas, eventos y competiciones deportivas se considerará a las personas que participen atendiendo a su sexo registral, sin que puedan realizarse en ningún caso pruebas de verificación del sexo” y a eso se agarra Alex. Al seguir registrado como mujer puede seguir compitiendo en su equipo. El debate sigue abierto y el encaje de los atletas trans aún genera muchas dudas.