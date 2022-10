Henry da nuevas pistas sobre el futuro de Zidane

Zinedine Zidane sigue a la espera de volver al fútbol. El ex futbolista suena con fuerza para la selección francesa. En efecto, Thierry Henry es una de las personas que mejor le conocen y también afirma esta movimiento. “No va a ir ahí (Juventus), creo que está esperando a la selección. Así que no va a ir ahí. Creo que él está esperando una sola cosa y es la selección de Francia. Ganaste tres Champions League con el Real Madrid ¿Para qué te vas a molestar con dirigir a otros clubes cuado puedes tener a la selección?”. afirmó Henry en CBS Sports.

"Something needs to change ... quickly!"@MicahRichards says Juventus need to sack Max Allegri, but Thierry Henry thinks changing manager won't solve all the problems. ⚫️⚪️ pic.twitter.com/2G2clgClKA — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 25, 2022

Henry interpretó la reciente negativa de ‘Zizou’ a la Juventus como una señal que confirma su deseo de llegar a dirigir a la selección de su país: “En realidad no sé que vaya a pasar con la selección, pero Zizou ha estado esperando. Ha estado vinculado con varios clubes y nunca pasó. No creo que él quiera hacerlo, puedo verlo esperando a la selección y tiene mucho sentido. Lo dije cuando se fue Pirlo y cuando se fue Sarri. No es que sean malos entrenadores. Ahora lo que está sucediendo a puerta cerrada no lo sabemos, pero como dije, a veces lleva tiempo. Lo hemos visto con Arteta, le tomó dos años poner a un equipo decente en el campo. En la Juve tienen que pensarlo con cuidado, porque nunca se sabe lo que pude pasar. Pensaron que al traer a Allegri, las cosas iban a cambiar y no ha sucedido”.

Zidane ha rechazado muchas propuestas desde que se marchase del Real Madrid. PSG, Juventus y United son algunos de los equipos que se interesaron en él, pero sin éxito. Hace unos meses salieron a la luz los entresijos de cómo Florentino le fichó para jugar en el Real Madrid: “¿Quieres venir?” Y yo le contesté en un trozo de servilleta de papel: “Yes”. Todavía me pregunto por qué le contesté en inglés. Podría haber puesto “oui”, ya que él habla francés, o “sí” en español, pero puse “yes”. Ahí empezó todo. Florentino Pérez me dijo cuando firmé: ‘En mi equipo, los números van del 1 al 11. No hay 35 ni 40 en las camisetas. El único que está libre es el número 5′. Le contesté: ‘No hay problema, me lo llevo ahora mismo’. Ese 5 me dio mucho”.

El técnico francés defendió que ganar la Champions nunca es algo de suerte: “Es un trabajo duro. Especialmente tres veces seguidas. He trabajado como un loco. Trabajamos mucho. Mis jugadores creyeron en mí y yo creí en ellos. Es mucho trabajo con mi equipo. Es fantástico ganar la Champions, pero lo más difícil y bonito después de toda una temporada es ganar la Liga. Cuando juegas 38 partidos y eres campeón, es fabuloso. La Champions es prestigiosa, muchos prefieren ganarla, pero la dificultad de la Liga la hace aún más magnífica. Premia la rutina diaria, la preparación de cada partido, cada sesión de entrenamiento. El doblete, como en 2017, es enorme”.