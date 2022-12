El fallecimiento de Pelé también abre un sinfín de rumores sobre las negociaciones que mantuvo con otros equipos. El FC Barcelona estuvo cerca de ficharle durante la etapa de Enric Llaudet como presidente de la entidad azulgrana. El directivo confesó lo que ocurrió: “Entramos a negociar con el hombre que tenía en exclusiva una opción de venta de Pelé, el italiano Gerardo Sannella. El 14 de noviembre del 65 se iniciaron las gestiones y el 23 de febrero del 66 el amigo Sannella nos manifestó que fichar a Pelé costaría un millón de dólares de traspaso para el Santos y doscientos mil dólares para él.

Quedaba bien claro que Pelé no podía ser comprado y que el Santos, simplemente, le ponía en el mercado a un precio prohibitivo”. Tras comprobar que era totalmente imposible debido al alto precio, el Barça fichó a Walter Machado Da Silva.

Santiago Bernabéu buscaba juntar a Pelé con Di Stéfano. En 1959 se jugó un amistoso entre el Real Madrid y el Santos. A sus 19 años, Pelé fue la sensación de aquel encuentro. Sin embargo, en esa etapa el futbolista quería triunfar en Santos. “Hubiera sido increíble jugar en el Real Madrid aunque no me arrepiento de mi carrera en el Santos. Me gustaba mucho el arroz con frijoles que hacia mi madre, la playa y los 25 grados que siempre hace en Brasil. Allí tenía todo lo que necesitaba”, explicó el astro brasileño hace unos años al hablar con Rodrygo Goes.

Tras su vuelta al fútbol, también existieron rumores sobre la opción de jugar en la competición española. Sin embargo, el contrato que tenía con el Cosmos era complicado de romper y él tenía claro que su momento de colgar las botas ya había llegado. Sin duda, aquella etapa donde todavía no había grandes patrocinadores perjudicó el deseo de los españoles de ver al astro brasileño en los estadios de LaLiga.