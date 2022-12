El capítulo racista más lamentable que sufrió Pelé

Pelé es sinónimo de lucha en todos los aspectos de la vida. De familia humilde, el ídolo brasileño tuvo que hacer frente al racismo incluso desde sus comienzos en la escuela de Bauru. En alguna ocasión comentó cómo vivió estas dificultades “Hubo una chica, una de las primeras, de la que yo estaba enamorado. Cuando su padre se enteró rompió rápido la relación. Un día fue a la escuela y la reprendió por juntarse conmigo. ‘¿Qué estás haciendo con ese ‘negrinho’?, gritó. Creo que fue la primera vez que experimenté directamente el racismo y quedé totalmente estupefacto. Cuando su padre la tomó del brazo y la puso sobre sus rodillas, yo estaba tan atónito que no podía moverme. Todo el mundo observaba y yo no hice nada. Luego corrí a casa y me deshice en lágrimas. Ella nunca volvió a hablarme”.

Nadie hizo más contra el racismo que Pelé. Antes de Pelé hubo santos, escritores, artistas y deportistas negros en naciones blancas, pero Pelé fue el primero que reinó sobre los corazones de todo el mundo. Pelé no sólo era un icono braslieño. Era de todos. Fijó un arquetipo. pic.twitter.com/F5TGi9f10k — Mavid Data (@maviddata) December 30, 2022

Esta anécdota marcó un antes y un después en la historia de Pelé. Una vez alcanzó la fama, nunca se olvidó de ese daño que le provocaron y se volcó al máximo para ayudar a los niños que sufrían racismo: “Si yo me fuera a pelear cada vez que me llamaron negro en Estados Unidos, en Europa, en América Latina y en Brasil, yo todavía estaría abriendo juicios a todo el mundo”.

Su excompañero de equipo Careca habló en ‘El Larguero’ sobre este asunto: “Es la victoria más grande de Pelé. Venció así al racismo. ¿Qué título? Es su victoria más grande. Porque en Brasil hay mucha gente de raza negra. Y el racismo es muy grande. Cada día, cada semana, tenemos un problema interno en Brasil pero también en el mundo. Y él quiere decir que somos todos iguales. Hizo historia: por donde llegó, si firmó la guerra, era negro y tenía el poder de firmar una guerra”.