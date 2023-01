Hoy comienza la Supercopa de España en Arabia Saudí con Real Madrid, FC Barcelona, Real Betis y Valencia como equipos participantes. Sin embargo, los diferentes premios económicos son bien distintos. La Supercopa de España reparte un total de 40 millones de euros, destinándose 20 para el fútbol no profesional, 2′8 para FC Barcelona y Real Madrid, los dos grandes del fútbol español, 1′7 para el Valencia CF y por último los 750.000 euros para el Real Betis Balompié, tal y como informa Cope. Los finalistas cobrarán un millón más y el ganador un millón extra. Kosmos, la empresa de Gerard Piqué, se embolsará 4 millones de euros. Estos datos han generado un cierto malestar tanto en el Real Betis como en el Valencia CF. De hecho, desde el club andaluz han pedido explicaciones a la RFEF.

“Geri, enhorabuena. Y no me refiero ni al partidazo de ayer ni a tu gol. Me refiero a que ya son más de las 12 y por lo tanto es firme el acuerdo con Arabia Saudí. Un abrazo, gracias por todo y aquí estoy para lo que necesites”, le dijo Rubiales a Piqué.

Kosmos percibirá un total de 24 millones de euros en cuatro años. Gerard Piqué entregó voluntariamente a la Fiscalía Anticorrupción las facturas de las comisiones millonarias que ha cobrado hasta el momento por intermediar para que la Supercopa de España se disputara en Arabia Saudí. El ex central aportó al Ministerio Público una decena de recibos librados por su empresa Kosmos Football a la entidad Sela Sport Company Limited, operador comercial del Ministerio de Deportes de Arabia Saudí. Cada uno de ellos asciende a 800.000 euros libres de impuestos y refleja la supuesta realización de labores de consultoría.

Según la Federación, el reparto económico no depende exclusivamente de la situación deportiva de cada club, corresponde a un reparto moderno que se basa en el histórico de partidos. El Valencia en el peor de los casos cobrará ocho veces más de lo que cobró por su amistoso en Arabia pero aún así considera injusto el reparto.