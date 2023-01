La nueva discordia entre Shakira y Piqué por la aparición de su hijo en Twicht

Todo lo que termina, termina mal, canta Andrés Calamaro. La relación entre Shakira y Piqué ya es pasado y ahora cada uno va por su lado, pero con el hilo de los hijos, que los va a mantener siempre unidos. No son sencillas las relaciones de ex parejas cuando hay hijos por medio y el caso de Shakira y Piqué no es nuevo, aunque sí público por la fama de ambos.

Gerard Piqué, alejado ya del fútbol profesional, está metido en nuevos negocios. El último es la Kings League, donde junto a Ibai Llanos ha creado una nueva liga de Fútbol 7 con otros streamers o ex futbolistas como Iker Casillas, donde mandan las sorpresas y reglas originales con las que intentan quitar solemnidad al mundo del fútbol. Pero, sin duda, su principal valor es la capacidad de comunicación de Ibai Llanos y de Gerard Piqué.

Ha sido este último quien ha lanzado el misterio al que da vueltas todas las redes. Aseguró que en la nueva jornada de la Kings League, en su equipo, va a jugar un futbolista profesional, pero con una máscara, para que no se le reconozca. Eso ha sido el tema de conversación en las redes y también en las tertulias de Twicht que protagoniza el propio Piqué.

A uno de ellas fue con su hijo Milan, sin pixeles, dándole el micrófono o presenciando cómo su padre presentaba a Dj Mariio diciéndole, en plan halago, que era un violador. El desparpajo de Milan, que estuviera cerca, entre otras cosas, de desvelar pistas sobre el futbolista o cómo vacilaba a otros contertulios, hizo que se convirtiera en uno de los nombres que más se repitió en las redes sociales.

Esa aparición de Milan no estaba consensuada entre Piqué y Shakira, que no sabía nada y se enteró después. Algo que no le ha gustado en absoluto. “La cantante en ningún caso dio su consentimiento previo ni fue consultada respecto a la participación de su hijo Milan en la retransmisión de un evento de la empresa de Gerard Piqué en una discusión de contenido adulto”, dicen desde su entorno, para dejar claro que Shakira desaprueba la presencia de su hijo, aún un niño, en una tertulia que se emitió en directo en Twitcht y en la que adultos, hombres, amigos de su padre, hablando en un lenguaje adulto y con palabras fuertes o con doble sentido.

Si Shakira hubiese sabido que su hijo iba a aparecer en un directo, se hubiese opuesto, quizá por eso no fue informada por Gerard Piqué. Pequeñas partes del vídeo han circulado estos días en las redes sociales entre los seguidores de la Kings League, principalmente celebrando la soltura del niño a la hora de encarar un directo.