El monumental cabreo de Xavi: “Me cago en mi puta madre, tío”

El Barcelona de Xavi está en un momento clave de cara a los objetivos de la temporada. De momento, primero tiene que ganar esta Supercopa lo que le daría muchas fuerzas en un momento duro tras la nueva eliminación en Champions League. “¡Tios, que estamos todos parados! ¡Que es una final, es un título, me cago en la puta”, dijo Xavi a sus jugadores. No es ningún secreto que Xavi siempre intenta que su equipo reaccione, aunque a veces no lo consigue. El monumental enfado que tuve ante el Betis es un mero ejemplo de que busca un gran cambio.

“Era un tema más anímico, de demostrar ambición. No nos esperábamos llegar a la prorroga, quizá los jugadores veían muy fácil ganar con el 1-0. No era la situación deseada por todos, pero hay que tener ambición. Les quise animar y mostrar un poco más de ambición. Quizá es culpa mía hoy porque le tenía que haber sacado antes. Está mucho mejor desde que vino del Mundial, ha mejorado una barbaridad defensivamente. Ha marcado diferencias, marcó un golazo, el penalti... me alegro por él porque ha trabajado mucho para llegar a este nivel”, reconoció el entrenador del Barcelona.

😮 🗣️ ''¡Me cago en mi **** madre, tío!''. La arenga de Xavi. #superSupercopa pic.twitter.com/1XBRlNq7Ju — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) January 12, 2023

Finalmente, el propio Xavi también quiso restarle valor a esta curiosa anécdota para reflejar que está contento tras llegar a la final: “Lo más importante es jugar la final, que era el gran objetivo. Hemos demostrado personalidad y buen juego en la primera mitad, ese es el camino. Desde la vuelta del Mundial nos está faltando sentenciar el partido pero tenemos un gran portero”.