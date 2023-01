La respuesta más dura a Xavi del entrenador del Ceuta por su menosprecio en la Copa

El Barcelona, que se mide al Atlético de Madrid en LaLiga, se enfrentará al Ceuta en la siguiente ronda de la Copa de Rey después del sorteo celebrado el pasado sábado. Cuando se supo, Xavi, que sufrió el sorteo de la Champions, que en tan mala situación le ha puesto, porque fue incapaz de superar la fase grupos, celebró el rival: “Sobre el Ceuta, creo que hemos tenido suerte en el sorteo por primera vez desde que soy entrenador aquí. Nos ha tocado el rival de menor categoría, pero luego hay que demostrarlo. A priori, sobre el papel, parece que hemos tenido suerte, pero esto va de demostrarlo”, decía Xavi en la conferencia de Prensa antes del partido contra el Atlético acerca del enfrentamiento contra el colita del Grupo 1 de la Primera RFEF, el rival más humilde de todos los que estaban en el bombo. Al Real Madrid, por ejemplo, le tocó el Villarreal.

Pero las palabras del entrenador catalán no han sentado bien en Ceuta, porque se considera que ha menospreciado al equipo, como ha asegurado en la Ser su entrenador, José Juan Romero: “Para mí no ha estado muy afortunado en su comentario. Podría haberlo dicho de otra manera. No me ha sentado bien a mí, a la entidad ni a nadie. Él ha tenido suerte y nosotros también”, ha asegurado visiblemente enfadado con lo que considera que es un ejemplo de superioridad por parte de uno de los dos grandes del fútbol español.

Tenemos rival para octavos de final de Copa del Rey 🏆



¡¡El @FCBarcelona vuelve a Ceuta!! 🤍🖤



Enhorabuena a toda la familia caballa 🙌🤝



La Copa Mola y el Alfonso Murube rugirá como nunca🏟#SiempreADCeutaFC #LaCopaMola #CopadelRey pic.twitter.com/GuevUGzjC3 — AD CEUTA FC (@ADCeuta_FC) January 7, 2023

Aunque luego Xavi puso matices: (“Ya tenemos precedentes de rivales inferiores que nos han ganado y el otro día nos puso contra las cuerdas el Intercity. Hay que hacer un gran partido para pasar la eliminatoria en Ceuta”), lo cierto es que hablar de tener la suerte a favor por el rival que les ha tocado, ha caído fatal en Ceuta. “Nosotros no vamos al partido para pedir camisetas, vamos a ir a por todas. Cuando acabe el partido veremos si ha habido más suerte o menos suerte. A lo mejor él no sabe lo que cuesta a los equipos llegar a estas situaciones, porque ha tenido un camino mucho más fácil en el mundo de entrenador”, ha dicho el entrenador, acerca de lo más o menos fácil que ha sido para Xavi llegar al banquillo del Barcelona sin más experiencia que ser entrenador en Qatar.

“No puedo poner una doble cara ni tengo otra. Yo es que intento respetar mucho siempre, y como le doy tanto valor a las categorías inferiores, porque vengo desde la más baja, no me ha sentado bien. Soy un admirador de Xavi, como futbolista para mí ha sido de los más grandes que ha habido en España, y me ha sorprendido. No me ha agradado”, continuaba José Juan Romero acerca de su compañero de profesión. “Vamos a ir con muchísima ilusión y mucho fútbol. Seguro que fácil no lo van a tener. Después, a lo mejor, nos meten cinco, pero el partido lo vamos a jugar”, insistía. Sabe que la desigualdad entre ambos equipos es evidente, pero ahora va a utilizar las palabras de Xavi para motivar a sus jugadores.