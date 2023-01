El mensaje más duro de Manu Carreño contra Xavi Hernández en la Supercopa: “Mira, Xavi...”

Xavi Hernández dirige a su equipo, el Barcelona en la semifinal de la Supercopa contra el Betis. Cuando se dedica al fútbol suele ser un entrenador más o menos competente, con decisiones afortunadas y otras menos, pero sabe de lo que habla. Patina más cuando se mete a considerar otros asuntos. Lo hizo cuando se convirtió en embajador del Mundial de Qatar y lo ha hecho ahora al hablar de Arabia Saudí. Manu Carreño, de la Cadena Ser le ha criticado duramente. “Ha comparado de alguna forma a Arabia Saudí con España. En este tipo de declaraciones, mira que admiro a Xavi como futbolista y también fuera del fútbol porque parece un tío con bastante sentido común cuando habla de cosas que no son fútbol, pero sí que es verdad por Qatar o Arabia Saudí, va a decir la barbaridad que ha dicho hoy, bueno, que hay muchas cosas por mejorar y por cambiar en Arabia Saudí y también en España”, dijo el presentador de El Larguero, el programa deportivo de la cadena de radio.

Xavi había asegurado. “Hay cosas positivas y cosas no tan positivas. Al final el fútbol es universal. También hay mucha crítica a Qatar y después la gente ha ido y ha visto que no es para tanto. Evidentemente, Arabia Saudí, como país, tiene cosas que mejorar. Como nosotros en España. Tenemos 200 cosas que mejorar. Debemos mirarnos más a nosotros que al resto”.

Esta manía que tiene el entrenador del FCB a comparar/igualar los problemas de España o occidente (que los hay) con los problemas o falta de libertades de países como Qatar o Arabia Saudí. pic.twitter.com/glZMpy31GP — Joan Prats (@JoanPrats360) January 11, 2023

Es decir ponía en el mismo plano dos países y dos situaciones completamente distintas, como si el respeto a los derechos humanos fuese parecido en ambos países o si lo que hubiese que revisar fuese igual de importante. “Mira, Xavi, aquí de momento no ahorcan a nadie por ir a una manifestación, ni condenan a pena de muerte, ni matan al amanecer a 40 personas por haber participado en revueltas”, le dijo en antena Manu Carreño con mucha contundencia. Estaba enfadado y tenía muy claro el mensaje que quería mandar al entrenador barcelonista. “Dejemos de decir chorradas. Precisamente Xavi, que tiene una responsabilidad, que tiene una imagen, que es un tío con un prestigio, no puedes estar cada vez justificando que tú estuvieses trabajando en Qatar y cobrando dinero de Qatar, no por ello podemos estar diciendo todo el tiempo que hay que cambiar cosas en Arabia Saudí, pues igual que hay que cambiarlas en España. Creo que hay que ser un poquito más serio”, insistió Carreño.

No es la primera vez que Xavi recibe una reprimenda de un periodista de la radio. Cuando se le ocurrió hablar mejor de Qatar que de España, Paco González, de la Cope, también fue muy duro con Xavi, porque no entendía esa crítica o que la hiciese sólo por dinero o por despecho a España,