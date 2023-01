El sorprendente mensaje de Aemet: frío polar, nieve ¡y su relación con Shakira y Piqué!

Shakira y Gerard Piqué están en todos sitios, en todas las conversaciones de bar y de sobremesa, en los memes, en las búsquedas de la web y en las tendencias. Pero lo que no se esperaba, el no va más es que están en las noticias del tiempo que da Aemet.

“Nuestros colegas de @meteofrance han añadido un nombre al «rosco de las borrascas»: la #BorrascaGerard, 7ª de la temporada. Cabe recordar que los nombres de las borrascas se fijan a principio de temporada, por lo que la asignación de este nombre ahora ha sido casual”, asegura Aemet en las redes sociales acerca del mal tiempo que va a llegar a España a partir del lunes. “Recordemos que las borrascas se nombran cuando son capaces de generar gran impacto. La #BorrascaGerard, en España, se dejará notar el lunes 16, cuando acelerará el viento, empeorará el estado de la mar y dejará lluvias y nevadas intensas”, dice.

Según la agencia oficial francesa: “A partir de la próxima noche, la circulación de un sistema de bajas presiones “Gerard” que se profundizará rápidamente desde la entrada del Canal de la Mancha traerá rachas tormentosas de viento a una parte del noroeste del país. Manténgase bien informado sobre la evolución de la vigilancia. Y sigue:”En la noche del domingo al lunes y la mañana del lunes, violento vendaval vinculado a la depresión GERARD en una parte del noroeste del País. Abundantes nevadas en el Sur y Oeste del Macizo Central (Aubrac, en particular)”

Sin embargo, en España, la parte más adversa del temporal invernal corresponderá a la #BorrascaFien, que se formará a primeras horas del martes, y que vendrá acompañada de nevadas en cotas bajas en el centro y mitad norte, donde incluso podrían verse copos al nivel del mar.

Es decir que la borrasca que está prevista que llegue a España y haga del invierno el invierno se llama Gerard, pero que ese nombre coincida con la borrasca que está viviendo Gerard Piqué estos días es sólo una casualidad que ni siquiera los metereólogos podían prever. Los nombres de las borrascas se eligen antes, com muestra el tuit que ha subido Aemet y ha tocado que se denomine como el ex futbolista del Barcelona y uno de los grandes protagonistas de la actualidad, no sólo española, sino mundial.