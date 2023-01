El palo brutal de Eric Cantoná a Cristiano Ronaldo

El jugador portugués Cristiano Ronaldo fue presentado el pasado e de enero en el Mrsool Park de su nuevo club como nuevo jugador del Al-Nassr FC de Arabia Saudí, con el que firma hasta 2025 tras quedar libre en su anterior club, el Manchester United.

A sus 37 años, Cristiano Ronaldo se ha convertido en el fichaje del año tras firmar su nuevo contrato con el Al-Nassr de Arabia. El portugués ganará 200 millones de dólares por temporada, lo cual lo convertiría por mucho, en el atleta mejor pagado en todo el mundo. La leyenda del Real Madrid percibirá un total de 16,66 millones de dólares al mes; 547,945 dólares al día; para terminar con la friolera de 22,831 dólares por hora (21.280 euros). De hecho, cada 60 segundos ‘el Bicho’ recibirá un al rededor de 380,517 dólares (unos 355.000 euros). Es decir Cristiano cobrará al día casi cinco veces más que el sueldo medio por año establecido por convenio para un futbolista de la primera división española.

Pero las heridas que dejó su abrupta salida del Manchester siguen abiertas y en Iglaterra las criticas no cesan. El último en disparar con bala contra el portugués ha sido Eric Cantoná, leyenda de los Red Devils.

“Regresó aquí y el United no era el United que dejó y, a veces, no se da cuenta de que las cosas cambiaron. Así que tal vez se sorprendió de que cambiaran tantas cosas”, empezó el francés, que no se quedó ahí.

“Hay dos tipos de veteranos”

Sin morderse la lengua, Éric afirmó: “Hay dos tipos de jugadores: el que quiere jugar todos los partidos porque todavía cree que tiene 25 años y el que se da cuenta de que no tiene 25 años y que está aquí para ayudar a los jugadores jóvenes, sabe que no jugará todos los partidos, pero sabe que jugará algunos juegos”.

“Hay jugadores que ayudan a los nuevos como (Zlatan) Ibrahimovic todavía lo hace con el Milán, Ryan Giggs o (Paolo) Maldini cuando estaba en el Milan. Pero creo que Cristiano Ronaldo no se dio cuenta y todavía no se da cuenta que no tiene 25 años. Solo es mayor y debería haberse dado cuenta de que, en lugar de no estar feliz de jugar algunospartidos debería haaer dicho ‘Está bien, no tengo 25 años, no puedo jugar todos los encuentros, pero ayudaré a los jóvenes y aceptar esa situación y esa es mi situación’”, sentenció Cantona.

Además, Eric Cantona también habló sobre como debe un futbolista afrontar sus últimos años de carrera. “No puedo correr tan rápido como cuando tenía 30 años, tengo que aceptarlo del mismo modo que moriré algún día. Es difícil, pero hay que aceptarlo. El final de una carrera es como morir, pero tienes que empezar otra cosa”, explicó. “Antes de morir te estás haciendo viejo y tienes que aceptarlo, no puedes hacer las cosas que hacías antes”, concluyó.