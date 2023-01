La nueva aventura de Dani Güiza a sus 42 años

El último pichichi nacional sigue en activo y con ganas de nuevos retos. El delantero gaditano ha firmado por el modesto CD Rota, equipo que milita en la Grupo X de la Tercera Federación -quinta categoría del fútbol español-.

Pese a que Güiza había empezado la temporada en la UD Algaida -equipo de la Primera Andaluza- le ha llegado la oportunidad de jugar en una categoría mayor. El CD Rota es 13º en la tabla clasificatoria y apuesta por el ex internacional español. Y es que, Dani llegó a vestir en 20 ocasiones la camiseta de la selección española con la que marcó seis goles y fue campeón de Europa en 2008. El debut de Güiza con España fue en 2007, a partir de ahí el resto es historia. El delantero hizo historia en muchos de los equipos en los que jugó y, especialmente, se ganó el respeto de las diferentes aficiones. Su pasión por el fútbol crece con los años hasta el punto de que se desconoce cuándo colgará las botas. Ahora solamente disfruta, ya alejado de la élite.

Llamada de Dani Güiza a Sálvame y María Patiño para reconciliarse con su hijo Cristian #yoveosálvame pic.twitter.com/tArSgaP8hx — Rafael García López ❤️🌹💜 (@RafaelGarciaLAF) July 1, 2022

Su mejor temporada fue en la 2007-08 al convertirse en el máximo anotador de LaLiga con el RCD Mallorca con un total de 27 goles en 37 partidos y un promedio de 0,73 goles por partido disputado.

Hace unos meses, Güiza fue tendencia porque su hijo mayor acudió a ‘Sálvame’ para acusarle de que no le ayudó: “Me ha llegado a decir que vuelva a Sanlúcar cuando pueda pagarme un alquiler. He tenido que estar de casa en casa, sin recibir ninguna ayuda económica de mi padre”. Unos días después, rectificó: “Yo quiero pedirte perdón por las cosas que he podido hacer, que te hayan molestado. Solo quiero decirle que vuelva a ser como antes. He pasado muy buenos momentos con él. Quiero que seas tú el que me hables, que vuelva a ser como antes. Por favor papá, trátame como me has tratado siempre”. El deportista le llamó en directo: “El camino que tu llevas no es el camino que quiero que lleves. Nosotros te abrimos las puertas, pero tú sabes el camino que tienes que llevar”.