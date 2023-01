Messi contra Cristiano Ronaldo y Jesé de comentarista: los memes no tienen piedad

Messi y Cristiano Ronaldo están jugando un amistoso en Arabia Saudí entre el PSG y una selección de estrellas de campeonato saudí. Puede que sea la última vez que los dos futbolistas que marcaron a fuego los últimos años del fútbol se enfrenten y de ahí el morbo que ha provocado un encuentro sin más historia que esa. En España, el encuentro lo está retransmitiendo Cuatro que ha contratado de comentarista a Jesé Rodríguez, el ex del Real Madrid, que tras muchas idas y venidas, acabó en Turquía esta temporada y ahora no tiene equipo.

Jesé espera ofertas aunque la puertas cada vez se le van cerrando. En LaLiga española puede que haya agotado ya todas sus oportunidades de jugar en un equipo de la élite porque nunca ha terminado de rendir en los equipos por los que ha ido pasando y su salida no ha supuesto ningún dolor a nadie. Buscó en Turquía, en una competición algo menor y con un equipo menor que intentaba pelear en la primera división turca, buscó una salida, un modo de demostrarse a sí mismo y al mundo del fútbol que toda la magia que exhibía cuando deslumbraba en las categorías inferiores del Real Madrid no se ha acabado. Pero si no se ha terminado, no es capaz de lucirla.

Ahora, la televisión puede ser una oportunidad para un futbolista que por su relación con Aurah Ruiz ha estado mucho en la televisión y en la prensa del corazón. Incluso varias veces se ha hablado de que podía acabar en un programa de famosos. Pero, por ahora, su primer paso ha sido como comentarista del duelo entre Cristiano Ronaldo y Messi. Cuando ambos peleaban en LaLiga española en el mejor momento de su carrera, Jesé se buscaba un sitio en el once del Real Madrid, que entrenaba Ancelotti. Fue el momento que más cerca estuvo de la gloria. Entonces, se lesionó y ya nunca volvió a ser el futbolista decisivo.

Te dicen hace 5 años que ibas a acabar viendo a Cristiano en un equipo de Arabia Saudí enfrentarse en un amistoso a Messi en el PSG y Jesé Rodríguez de comentarista, y qué cara se te queda — Carlos Medina (@Carlitosms_09) January 19, 2023

Jesé Rodríguez comentando en Cuatro el partido entre el PSG y el equipo de Cristiano. pic.twitter.com/mgaLq5zVTx — Edu (@Ed7Edu) January 19, 2023

Viendo un cristianovsmessi con comentarios de Jesé. Viviendo mi mejor vida — Ce (@Celiaxcx_) January 19, 2023

Partido Messi vs Cristiano, en Arabia Saudí, comentado por Jesé. Buena coña para empezar 2023. — O'REI (@ElReeyMK) January 19, 2023

Ah qué resulta que es verdad que Jesé está comentando un partido. Pues ya estaría — SpiderRM 🏴‍☠️ (@spiderRM19) January 19, 2023

Según algunos comentarios, Jesé Rodríguez no lo está haciendo mal en lo que es su primer día al otro lado de las cámaras. Hasta ahora, él era uno de los protagonistas y los comentaristas hablaban de lo que hacía en el campo. Hoy puede ser el principio de otra carrera, aunque es probable que el delantero quiera probarse aún en un campo de fútbol.