La estrella del Real Madrid que va a salir del club, según El Chiringuito de Pedrerol

El Real Madrid de Ancelotti se juega esta noche otra competición, la Copa del Rey en el estadio La Cerámica, contra el Villarreal. El equipo blanco necesita la victoria para continuar en el torneo y para recuperar, además, la autoestima, que ha quedado algo tocada tras la derrota del pasado domingo en la Supercopa de España contra el Barcelona.

El entrenador italiano reconoció que no están pasando por el mejor momento de la temporada, pero que era previsible vivir un enero así, tras el Mundial, por la carga de partidos y por las lesiones de Alaba y Tchouameni entre otros. Su receta es aguantar este mes, ir salvando los partidos y ya llegará el cambio: “Era normal no estar a tope ahora y que enero fuera complicado. Tenemos que aguantar este mes y estos partidos. Vamos a jugar con equipos fuertes y en buena dinámica, pero no vamos a bajar los brazos nunca. Estoy convencido de que vamos a salir de esta dinámica y tengo la esperanza de que va a ser contra el Villarreal. Vamos a salir y no va a ser demasiado tarde”, decía el miércoles antes del encuentro de la Copa del Rey.

Ancelotti habló de que el club vive una transición: de la época dorada de Modric, Kroos a Benzema, al futuro de Vinicius o Valverde. “Todos hablan de Modrić, Kroos, Benzema. Pero tenemos que hablar también de los jóvenes. Vinicius, Camavinga, Rodrygo, Valverde, Militao, Tchouameni y los que se van a incorporar en el futuro. Creo que es el inicio de un ciclo. Están llegando al final de su carrera jugadores que han marcado una época en este club, pero están entrando otros”, continuaba el italiano.

Esos tres: Kroos, Benzema y Modric acaban contrato esta temporada. Ahora mismo, el más castigado fisicamente, en parte por el Mundial, es Modric. ““Toni lo está haciendo muy bien en todos los partidos, está en una condición física buena. Ha descansado, no ha ido al Mundial, ha trabajado bien y ha aportado al equipo. Con Luka es distinto, ha ido al Mundial y su condición no es óptima pero poco a poco va a dar su aportación a esta temporada”, continuaba Ancelotti.

La duda es si los tres jugadores van a continuar el año que viene. Es una reflexión que tiene que hacer el club y también los futbolistas, porque ya está temporada se está haciendo larga, Según anunció Josep Pedrerol en El Chiringuito, los tres no van a seguir.

Kroos es el más joven de los tres, pero también el que se lo está pensando mucho acerca de continuar. El alemán es un tipo original, con las ideas muy claras y no quiere que el ocaso le pille jugando al fútbol cuando su físico no dé para más. Mientras, Modric es el mayor, pero hasta ahora, como Benzema, ha mostrado la misma ilusión por seguir que hace unos años. Probablemente será esta temporada y lo que se vea en el campo lo que marque el futuro de quienes ya son mitos del madridismo.